DETALJNA PROGNOZA VREMENA DO KRAJA OKTOBRA: Meteorolog otkrio kad tačno stiže sneg u Srbiju

VREMENSKE prilike u poslednjih nekoliko godina sve češće iznenađuju naglim promenama temperature, obilnim padavinama i snažnim olujama koje za sobom ostavljaju veliku materijalnu štetu.

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Smene godišnjih doba kao da se dešavaju u roku od nekoliko sati, pa se postavlja pitanje šta stoji iza sve izraženijih vremenskih ekstrema i da li će ovakve pojave postati naša svakodnevica.

Da li su proleće i jesen definitivno nestali, koliko uopšte možemo da verujemo aplikacijama za prognozu na telefonu i šta nas čeka u narednom periodu, za emisiju "Puls Srbije vikend" govorio je Nedeljko Todorović, meteorolog.

- Prva polovina jeseni je topla, srednji deo svežiji, a njen kraj, odnosno novembar, hladan. Stvar je u tome što promene vremenskih prilika, bilo da je reč o češćoj kiši ili čak snegu u novembru, nisu monotone i ne odvijaju se postepeno, iz dana u dan - rekao je Nedeljko Todorović.

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Meteorolog je objasnio da zbog promene cirkulacije, smene ciklona i anticiklona, kao i promena vazdušnog pritiska i naoblačenja, dolazi do naglih temperaturnih oscilacija.

- Tako je u četvrtak u Beogradu maksimalna temperatura bila 29,6 stepeni, dok je već sutradan hladan vazduh sa severa Evrope oborio temperaturu na 21 stepen - navodi Todorović.

Jesen donosi sve češća zahlađenja

Kako je naveo, vremenske prilike u narednom periodu obeležiće smene toplijih i hladnijih dana, a meteorolog je objasnio šta nas očekuje nakon završetka miholjskog leta.

- Danas je taj hladan vazduh pomeren severnije, a novi tek pristiže. U međuvremenu, ciklon iz Sredozemlja donosi oblake i kišu, pa je zbog južnog strujanja ponovo otoplilo. Međutim, tokom noći ponovo stiže hladan vazduh sa severa, pa će sutra biti i desetak stepeni hladnije nego danas - rekao je Todorović za "Kurir TV" i objasnio da takve smene toplijeg i hladnijeg vremena su karakteristične za jesen, uz izuzetak miholjskog leta, kada vreme može da bude stabilno sedam do deset dana.

- Svako naredno naoblačenje i zahlađenje donosiće niže temperature. Iako se smenjuju topliji i hladniji dani, kada se sve sabere, temperature postepeno opadaju, u skladu s kalendarom - kaže on.

Meteorolog je otkrio kakva je vremenska prognoza za naredne dane i da li će nakon pada temperature uslediti novi talas toplijeg vremena.

- Tokom noći i sutra stiže hladan vazduh, pa će u većini mesta biti od 7 do 10 stepeni hladnije u odnosu na danas. Takvo vreme zadržaće se veći deo naredne sedmice, od ponedeljka, 12. oktobra, pa do 15. ili 16. oktobra. Maksimalne temperature biće ispod 20 stepeni, uglavnom između 14 i 19 stepeni. Minimalne temperature biće nešto više zbog oblačnosti, a očekuje nas promenljivo oblačno vreme. Padavina će biti veoma malo, uglavnom na jugu i jugoistoku Srbije. U Beogradu je veoma mala verovatnoća da na kratko padne kiša. Između 18. i 20. oktobra ponovo se očekuje blagi porast temperature, pa bi maksimalne vrednosti mogle da dostignu 20 ili 21 stepen. Ipak, to su kraći periodi toplijeg vremena. Nastaviće se smena toplijih i hladnijih dana, čime se postepeno približavamo zimi - objasnio je meteorolog.

Nedeljko Todorović pojasnio je i zašto često možemo da čujemo kako u jednom delu Beograda sija sunce, dok je samo desetak kilometara dalje pravi potop.

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- To je tipična letnja situacija, kada se javljaju lokalni pljuskovi. Grmi, pada jaka kiša i dolazi do plavljenja pojedinih delova grada, kao što smo viđali na Novom Beogradu i u Zemunu, dok se na drugom kraju, prema Voždovcu, Kaluđerici ili Zvezdari, vidi samo oblak koji se crni. To je karakteristika letnjih padavina. Kako se približavamo zimi, pljuskovi su sve ređi, a padavine su uglavnom dugotrajnije - kiša može da pada nekoliko sati, pa čak i dan ili dva - kaže on.

Meteorolog je istakao da po karakteristikama padavina, najverovatnije smo već ušli u hladnu polovinu godine. U Srbiji i unutrašnjosti Balkana sada uglavnom neće biti pljuskova i grmljavine, osim što su takve pojave moguće na krajnjem jugu. Očekuje se obična kiša. Nasuprot tome, u Sredozemlju, odnosno nad Italijom, Jadranom i Egejem, počinju pljuskovi i grmljavine.

- Kada se takve pojave premeste u Sredozemlje, to je jedan od pokazatelja da ulazimo u hladnu polovinu godine - rekao je Todorović za "Kurir TV".

Kakvo nas vreme čeka do kraja oktobra?

Meteorolog je upozorio na izostanak ozbiljnijih padavina i objasnio kako će se vremenske prilike menjati u narednim nedeljama.

- Nažalost, iza nas je dug period sušnog vremena, pa nedostaje i kiše i vode. Za sada se ne nazire ozbiljnija promena koja bi donela obilnije, dugotrajne padavine tokom nekoliko dana i bar donekle popravila situaciju, posebno kada je reč o poljoprivredi, jer je zemljište suvo, a predstoji jesenja setva - objašnjava Nedeljko i ističe da se takva promena ne očekuje, jer će se cikloni će se uglavnom kretati severnije, prema Skandinaviji, ili će ostajati u Sredozemlju pa se zato bar do kraja oktobra ne nazire ozbiljnije pogoršanje vremena koje bi donelo obilniju kišu.

- Što se tiče padavina, u narednom periodu nećemo dobijati ni crvena ni narandžasta upozorenja. Ni temperature neće predstavljati neki poseban ekstrem. Tokom naredne sedmice maksimalne temperature od 14 do 18, odnosno 19 stepeni biće oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Trenutno se prosečne maksimalne temperature kreću oko 19 stepeni, a zatim postepeno opadaju. Krajem oktobra prosek je oko 15 ili 16 stepeni. Polako ulazimo u pravu jesen - kaže on.

(Blic)

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