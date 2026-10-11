RED SUNCA PA RED KIŠE: Naredni dani nam donose varljivo vreme, biće hladno i kišovito
U SRBIJI će u ponedeljak, 12. oktobra biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku posle podne i uveče ponegde i sa kišom.
Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od šest stepeni u delu Vojvodine i po pojedinim kotlinama do 14 na istoku zemlje, a najviša od 15 do 20 stepeni.
U Beogradu će prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.
Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura oko devet, a najviša oko 17 stepeni.
Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, očekuje se promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano.
Samo će u utorak na istoku i jugu Srbije biti oblačno, ponegde s kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom.
Lokalna pojava kratkotrajne kiše očekuje se i u petak, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava.
Zadržaće se hladnije vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 14 do 20 C, a u utorak na jugu i jugoistoku Srbije od 10 do 12 stepeni.
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