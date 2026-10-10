ODE LETO KO DA GA NIJE BILO Osetno zahlađenje: Kiša i pljuskovi, u većem delu zemlje ispod 20 stepeni
U SRBIJU u nedelju 11.oktobra, stiže osetno zahlađenje, uz kišu i lokalne pljuskove. Prognoza RHMZ-a donosi i prve naznake kakvo nas vreme očekuje naredne sedmice i koliko će biti hladna jutra.
U Srbiji će u nedelju biti osetno hladnije u svim predelima a tokom dana oblačno sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima i najvišom temperaturom do 21 stepen.
Posle podne se očekuje postepen prestanak padavina najpre na severu i zapadu, a uveče i u centralnim i južnim predelima. Tokom noći ka ponedeljku kiša će padati na krajnjem istoku i jugoistoku zemlje. Vetar slab i umeren, na severu i istoku povremeno i jak, severni i severozapadni.
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura biće od devet do 14 stepeni, a najviša od 15 do 19, na istoku Srbije do 21 stepen.
I u Beogradu oblačno i hladno, povremeno s kišom. Duvaće umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 13 a najviša dnevna oko 15 stepeni.
Prema prognozi vremena za narednih sedam dan, do nedelje (18.oktobra), biće malo do umereno oblačno, početkom sedmice suvo, a padavine se ponovo, osim u severnim predelima, očekuju u utorak i sredu.
Jutarnja temperatura će u narednom periodu biti pretežno u intervalu do dva do osam, a najviša dnevna od 14 do 20 stepeni.
(rt.rs)
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