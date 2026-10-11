NOVA POMOĆ OD 2.500 DINARA: Važno obaveštenje za ovu grupu građana

UDRUŽENjE penzionera grada Pirota najavilo je podelu vaučera u vrednosti od 2.500 dinara za sve svoje članove.

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Vaučeri za penzionere u Pirotu od 15. oktobra

Početak podele najavlje se 15. oktobra, nakon završetka štampanja vaučera sa zaštitnim hologramom.

Vaučeri će biti namenjeni za kupovinu u odabranim marketima koji su izabrani kao najpovoljniji ponuđači u postupku javne nabavke.

Kako je saopšteno iz Udruženja penzionera, njima neće moći da se plaćaju akcizni proizvodi, kao što su cigarete i alkoholna pića.

Putovanje u Bugarsku planirano za oktobar

Pored podele vaučera, Udruženje penzionera grada Pirota tokom oktobra planira i organizaciju dvodnevnog putovanja u Bugarsku.

U toku je prikupljanje ponuda prevoznika i hotela, a više informacija o destinacijama.

Upis zainteresovanih penzionera očekuje se od ponedeljka, 12. oktobra, dok je realizacija putovanja planirana za period nakon 20. oktobra.

Penzioneri zainteresovani za putovanje moći će da se informišu o detaljima kada Udruženje objavi konačan program i uslove prijave.

(Alo)