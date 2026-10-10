Društvo

BRNABIĆ IM ČESTITALA: Tim srednjoškolaca iz Srbije osvojio srebro na olimpijadi u robotici

T.J.

10. 10. 2026. u 12:28

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TIM Srbije je na Svetskoj olimpijadi za srednjoškolce u robotici FIRST Global Challenge 2026 održanom u Južnoj Koreji osvojio srebrnu medalju u konkurenciji 185 nacionalnih timova.

БРНАБИЋ ИМ ЧЕСТИТАЛА: Тим средњошколаца из Србије освојио сребро на олимпијади у роботици

Foto: Instagram/kreativnopero

Tema ovogodišnjeg takmičenja bila je posvećena borbi protiv šumskih požara, a tim Srbije je na taj način odbranio medalju koju je osvojio prethodne godine u na Svetskoj olimpijadi iz robotike FIRST Global Challenge 2025 u Panami, objavljeno je na instagram nalogu Gimnazije "Kreativno pero".

Tema takmičenja bila je posvećena borbi protiv šumskih požara, a srpski tim je razvio sopstveno tehnološko rešenje za rano otkrivanje požara - mrežu solarnih senzorskih stanica koja prati temperaturu, vlažnost, kvalitet vazduha i dim, povezana sa AI sistemom za procenu rizika i autonomnim dronovima sa termalnim kamerama koji poleću ka označenoj lokaciji.

Vršilac dužnosti predsednika Srbije, Ana Brnabić, čestitala je timu Srbije na osvajanju srebrne medalje na takmičenju koje je održano od 7. do 10. oktobra u Inčonu.

- Čestitam našim mladim talentima na izuzetnom uspehu i osvojenoj srebrnoj medalji. Svojim znanjem, kreativnošću i posvećenošću pokazali ste da Srbija ima mlade ljude koji mogu da se takmiče sa najboljima u svetu. Hvala vam što ste na najlepši način predstavili našu zemlju. Želim vam još mnogo uspeha, novih ideja i dostignuća u budućnosti - navodi se u čestitki.

Tim Srbije činili su Bogdan Stamenović, Dušan Kremić, Lea Trajković i Leila Aleksandra Jašović iz Gimnazije "Kreativno pero", Petar Kostić iz ETSS "Mija Stanimirović" iz Niša, kao i Aleksa i Luka Banković iz Prve kragujevačke gimnazije.

(Tanjug)

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