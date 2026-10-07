NA AERODROMU "NIKOLA TESLA" IZVRŠEN PONOVNI PREGLED CELE TRANSFERNE ZONE: Gužve prošle, oglasila se i Er Srbija

Usled mešanja dolaznih i odlaznih putnika u transfernoj zoni na Aerodromu Beograd danas 7. oktobra, došlo je do kontaminacije transferne zone, zbog čega je, u skladu sa bezbednosnim procedurama na aerodromu, izvršen ponovni pregled cele transferne zone.

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To podrazumeva da su svi putnici i zaposleni privremeno napustili transfernu zonu i ponovo prošli bezbednosne procedure.

Ova okolnost, koja je van operativne kontrole Er Srbije, imala je značajan uticaj na odvijanje saobraćaja i može dovesti do kašnjenja letova, uključujući mogući uticaj na treći talas planiranog reda letenja, kašnjenje do tri sata, zavisno od linije, saopšteno je iz ove kompanije.

"Er Srbija žali zbog eventualnih neprijatnosti. Kompanija pruža neophodnu podršku putnicima na koje ova situacija može da utiče i čini sve što je u njenoj moći da minimizira eventualna kašnjenja i druge poremećaje u saobraćaju. Putnici koji zbog nastale situacije propuste svoje konekcije biće preusmereni na alternativne letove. Za više informacija, molimo putnike da pozovu Kontakt centar Er Srbije na 0800 111 528 iz Srbije, na +381 11 311 21 23 iz inostranstva, da posete veb-sajt airserbia.com ili Er Srbija stranice na društvenim mrežama", navodi se u saopštenju domaće aviokompanije.

"Bezbednost putnika i članova posade je najvažniji prioritet za Er Srbiju", dodali su.

Gužve prošle, stanje na aerodromu redovno

Kako se vidi na fotografijama sa Aerodroma "Nikola Tesla", stanje je trenutno redovno i gužve su prošle.

Foto: Novosti