Društvo

POSLEDNJI DAN MIHOLJSKOG LETA, TEMPERATURA DO 30 STEPENI: Vremenska prognoza za četvrtak, 8. oktobar

В.Н.

08. 10. 2026. u 00:09

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POSLEDNjI dan miholjskog leta biće pretežno sunčan i veoma topao tokom dana.

ПОСЛЕДЊИ ДАН МИХОЉСКОГ ЛЕТА, ТЕМПЕРАТУРА ДО 30 СТЕПЕНИ: Временска прогноза за четвртак, 8. октобар

Foto: Tanjug/AP/Kin Cheung

U četvrtak će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, 

Tokom dana se očekuje slab do umeren razvoj oblačnosti, dok će dubati slab i umeren južni i jugoistočni vetar.

Na jugu Banata i u planinskim predelima očekuje se jak vetar.

Najviša dnevna temperatura iznosiće od 24 do čak 30 stepeni, dok će se najniža kretati od 3 do 15 stepeni.

Pogoršanje vremena očekuje se krajem dana kada će naoblačenje prvo zahvatiti sever Vojvodine, donoseći mestimično kišu i lokalne pljuskove.

Promena kasnije kreće ka zapadnom, jugozapadnom i centralnom delu zemlje, a zatim i do ostalih krajeva Srbije. 

Vetar će na severu i zapadu zemlje početi da duva iz severozapadnog pravca, što najavljuje jaču promenu vremena od petka.

Vremenska prognoza za Beograd

U glavnom gradu će tokom dana biti sunčano i vrlo toplo uz umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Jutarnja temperatura biće oko 10, dok će najviša dnevna dostići maksimalnih 30 stepeni.

Kao i u Vojvodini, u toku noći se očekuje naoblačenje sa kišom. 

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