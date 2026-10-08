POSLEDNJI DAN MIHOLJSKOG LETA, TEMPERATURA DO 30 STEPENI: Vremenska prognoza za četvrtak, 8. oktobar
POSLEDNjI dan miholjskog leta biće pretežno sunčan i veoma topao tokom dana.
U četvrtak će biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme,
Tokom dana se očekuje slab do umeren razvoj oblačnosti, dok će dubati slab i umeren južni i jugoistočni vetar.
Na jugu Banata i u planinskim predelima očekuje se jak vetar.
Najviša dnevna temperatura iznosiće od 24 do čak 30 stepeni, dok će se najniža kretati od 3 do 15 stepeni.
Pogoršanje vremena očekuje se krajem dana kada će naoblačenje prvo zahvatiti sever Vojvodine, donoseći mestimično kišu i lokalne pljuskove.
Promena kasnije kreće ka zapadnom, jugozapadnom i centralnom delu zemlje, a zatim i do ostalih krajeva Srbije.
Vetar će na severu i zapadu zemlje početi da duva iz severozapadnog pravca, što najavljuje jaču promenu vremena od petka.
Vremenska prognoza za Beograd
U glavnom gradu će tokom dana biti sunčano i vrlo toplo uz umeren razvoj dnevne oblačnosti.
Jutarnja temperatura biće oko 10, dok će najviša dnevna dostići maksimalnih 30 stepeni.
Kao i u Vojvodini, u toku noći se očekuje naoblačenje sa kišom.
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