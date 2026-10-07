SRBIJO, SPREMI SE ZA TOTALNU PROMENU: Oglasio se RHMZ, sa tropskih 30 stepeni, direktno u zimsko vreme; evo kad nas čeka potpuni preokret

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je kakvo vreme nas čeka do kraja ovog dana, ali i kada možemo da očekujemo promenu vremenskih prilika u našoj zemlji.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Kako stoji na početku najnovije RHMZ prognoze, do kraja dana biće pretežno sunčano i toplo.

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugoistočni.

Najviša temperatura kretaće se danas od 24 do 28 stepeni.

Sutra (08.10.) biće pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti.

Uveče na severu Vojvodine, a u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima naoblačenje, mestimično s kišom, ponegde i sa pljuskovima.

Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u planinskim predelima i jak, južni i jugoistočni, u toku noći na severu i zapadu Srbije u skretanju na severozapadni.

Najniža temperatura od 3 do 15 stepeni, a najviša od 24 do 30 stepeni.

U petak (09.10.) umereno do potpuno oblačno i svežije, ponegde s kišom, piše dalje RHMZ.

Za vikend (10-11.10.) očekuje nas pretežno oblačno i još hladnije vreme, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima.

U nedelju pre podne na severu i zapadu, a posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina, a zatim i kratkotrajno razvedravanje.

U ponedeljak (12.10.) novo naoblačenje sa severa i zapada do kraja dana će se proširiti i na ostale krajeve uslovljavajući mestimičnu kišu i pljuskove.

U utorak na severu, a u sredu i na zapadu Srbije suvo sa dužim sunčanim intervalima, dok će se u ostalim krajevima zadržati pretežno oblačno s kišom i pljuskovima.

U četvrtak pretežno sunčano u celoj zemlji, piše na kraju RHMZ prognoze.

(Telegraf.rs)