EKSPLOZIJA TOPLOTE, PA ZAHLAĐENJE PREKO NOĆI: Hladan jesen stiže na velika vrata u Srbiju, a očekuje se i sneg?

PRED nama su poslednji dani stabilnog i neobično toplog vremena koji su obeležili početak oktobra.

Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Iako mnogi uživaju u sunčanim popodnevima, meteorološke mape i modeli jasno pokazuju da se letnjem ugođaju bliži kraj.

Već od četvrtka uveče očekuje se promena vremena koja u naš region donosi kišu, padavine i osetno zahlađenje, čime zvanično zatvaramo vrata Miholjskom letu i ulazimo u pravu jesen.

Marko Čubrilo, meteorolog amater, je najavio da nam sledi nastavak relativno toplog i sunčanog vremena uz sveže noći.

Prema njegovim rečima, četvrtak će biti najtopliji dan pred promene ali će posle podne južne, zapadne i jugozapadne delove regiona zahvatiti naoblačenje koje donosi kišu i grmljavinske pljuskove.

U ostalim krajevima zadržaće se suvo vreme uz jačanje jugozapadnog vetra, pri čemu će najviša dnevna temperatura biti do 27 stepeni, dok RHMZ prognozira čak do 30 stepeni!

Nakon toplog četvrtka, u noći ka petku stiže naglo spuštanje hladnog fronta koje donosi prolaznu kišu na severozapadu regiona, pojačan severozapadni vetar i osetan pad temperature.

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U petak se očekuje povremena kiša uglavnom na jugu i jugoistoku regiona, dok će u petak dnevna temperatura biti od 14 do 17 stepeni.

Za vikend se prognozira uticaj slabog sekundarnog ciklona koji će usloviti novo naoblačenje sa kišom, dok su duž srednjeg i južnog Jadrana mogući i jači grmljavinski pljuskovi.

Na zapadu regiona biće uglavnom suvo, a najviše kiše očekuje se uz obalu južnog Jadrana, naročito u zaleđu Boke Kotorske gde može pasti i do 300 mm taloga.

Duvaće umeren severozapadni vetar, dok se na Jadranu očekuje bura, pa će tokom vikenda temperatura biti od 11 na istoku do 20 stepeni na zapadu regiona.

Od nedelje nastupa suvo vreme uz veoma hladne noći.

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Na nadmorskim visinama iznad 800 metara biće uslova za pojavu prizemnog mraza, tako da će noćna temperatura biti od 1 do 10 stepeni.

Tokom dana biće sunčano, dok će dnevna temperatura biti od 14 do 18 stepeni, što je u okviru proseka za ovo doba godine.

Čubrilo naglašava i mogućnost jačeg zahlađenja polovinom meseca.

- Opcija jačeg zahlađenja posle 16. oktobra je i dalje otvorena. Ipak, pre 14. oktobra ništa se pouzdano neće znati ali je sigurno da se od petka Miholjsko leto završava i da sledi zahlađenje - kaže Čubrilo.

I meteorolog Ivan Ristić ukazuje na značajne promene u globalnoj cirkulaciji.

Do petka očekuje da maksimalne temperature budu oko 27-28 stepeni, lokalno i više.

Objašnjava da MJO indeks za pet dana ulazi u fazu dva, a zatim će se kretati između faze dva i faze tri.

- MJO indeks ulazi u fazu koja ukazuje da se završava stabilni i topli period takozvanog Miholjskog leta i da postepeno ulazimo u osetno hladniji jesenji mod sa čestim prodorima hladnog i vlažnog vazduha. Biće umerenog vetra, kiše i tmurnog vremena, a u pojedinim danima nakon hladnih prodora može biti i prvih pahulja snega na Zlatiboru, Tari i Divčibarama - rekao je Ristić.

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Ristić napominje da se na području Srbije u narednih sedam dana očekuje do 30 mm kiše.

Međutim, među meteorološkim modelima IRIE-ECMWF i IRIE-GFS i dalje postoje značajne razlike u prognozi intenziteta zahlađenja i padavina.

Zavisno od toga da li će se mlazna struja pozicionirati levo (prema GFS modelu) ili desno (prema ECMWF modelu) od italijanskih Alpa, definisaće se mesto formiranja ciklona i prateći tip vremena.

Prema proračunima ansambla ECMWF, od petka do utorka stiže drastičan pad, pri čemu će pad temperature na visini od 850 milibara biti za 15 stepeni.

(Blic)