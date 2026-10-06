Društvo

ARTILJERIJA KAO "KRALJICA BITKE": Nova, treća po redu epizoda serijala "U stroju", večeras na TV Newsmax Balkans

В. Н.

06. 10. 2026. u 09:32

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ARTILjERIJU mnogi s razlogom nazivaju kraljicom bitke, a u novoj, trećoj po redu epizodi dokumentarnog serijala "U stroju", koji je kompanija "Novosti" realizovala u saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije (VS), ekipa naše video-produkcije predstavlja Mešovitu artiljerijsku brigadu u Nišu.

АРТИЉЕРИЈА КАО КРАЉИЦА БИТКЕ: Нова, трећа по реду епизода серијала У строју, вечерас на TV Newsmax Balkans

Foto Printskrin/Video produkcija "Novosti"

Šta predstavlja jedan od najmoćnijih rodova VS, od istorijskog razvoja do artiljerije danas, najšira javnost će imati priliku da vidi večeras od 20.10 na televiziji Newsmax Balkans u epizodi "Kraljica bitke". 

- Naši domaćini otvorili su nam vrata jedinice i pokazali kako izgleda i funkcioniše srpska artiljerija, kako se pripremaju i izvode dejstva, koliko su važni uvežbanost i timski rad, ali i koliko se ovaj rod promenio razvojem savremene tehnologije - kaže Marija Stevanović, autor serijala. 

Foto Printskrin/Video produkcija "Novosti"

Gledaoci će imati jedinstvenu priliku da spoznaju i kako se artiljerija na našim prostorima razvijala od srednjeg veka do danas, kako se menjalo oružje, način upotrebe i organizacija artiljerijskih jedinica, ali i na koji način je raslo znanje domaćih vojnih stručnjaka i razvijala se sopstvena proizvodnja. 

Foto Printskrin/Video produkcija "Novosti"

- Imali smo priliku da vidimo i savremena sredstva kojima raspolaže Mešovita artiljerijska brigada, među njima i samohodnu top-haubicu 155 mm NORA-B52 M21, ali i bespilotne letelice koje danas imaju sve značajniju ulogu u osmatranju i artiljerijskim dejstvima - ukazuje Stevanovićeva. 

Foto Printskrin/Video produkcija "Novosti"

Poseban segment je domaća pamet kao jedna od najvećih prednosti VS, pa su se tako u kadru našli znanje i iskustva ljudi, razvoj i modernizacija domaćih artiljerijskih sistema... I ovoga puta zaključak se sam nameće - iza svakog oruđa, preciznog pogotka i uspešno izvedenog zadatka - stoje ljudi, koji moraju da budu uvežbani, precizni i spremni da u svakom trenutku odgovore na postavljene zadatke. 

Foto Printskrin/Video produkcija "Novosti"

Reprizno izdanje epizode "Kraljica bitke" gledaoci će na TV Newsmax Balkans moći da pogledaju u nedelju, 11. oktobra od 21.30. 

Foto Printskrin/Video produkcija "Novosti"

Tehnologija i znanje

Kroz priče pripadnika Mešovite artiljerijske brigade pratili smo put od tradicionalnih artiljerijskih znanja do savremenih sistema, u kojima se spajaju u jedno - iskustvo, tehnologija i znanje ljudi. 
 

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