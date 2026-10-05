DARKO JE PRONAĐEN! Porodica saopštila dobru vest
POSLE dva dana potrage, Vrščanin Darko Konstantinov (31), koji je nestao u Beogradu, pronađen je u Šimanovcima! Ovu vest nam je saopštila porodica, koja je putem društvenih mreža apelovala za pomoć.
Zasada nam nisu poznati detalji, ali je važno da je ova osoba sa smetnjama u razvoju sada na bezbednom.
Darko je, inače, u subotu, 3. oktobra, bez znanja porodice došao u Beograd, nakon čega mu se gubi svaki trag.
Jedan rođak ga je sutradan oko 8 ujutru video na autobuskoj stanici, na peronu za Vršac, ali kada je autobus stigao, on više nije bio tu. Potom je bio viđen oko 17 časova kako šeta po Zemunu. Kod sebe nije imao lična dokumenta.
Porodica se zahvaljuje svima koji su delili njihov apel i pomogli im da dođu do relevantnih informacija o njegovom kretanju.
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