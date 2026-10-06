SRBIJA U TEMPERATURNOM ŠOKU: Ujutru mraz, a onda čak 29 stepeni! Evo kad stiže veliki preokret

U SRBIJI će ujutru biti hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, s najvišom dnevnom temperaturom i do 28 stepeni.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Najniža temperatura sutra će biti od -2 do 6, u Beogradu oko devet stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Prema prognozi, u utorak jutro će po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije biti i slabog mraza na dva metra visine i lokalne pojave kratkotrajne magle. Duvaće slab, promenljiv vetar.

I u Beogradu ujutru hladno, na širem području grada sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana sunčano i toplo. Vetar slab, promenljiv.

Najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna oko 26 stepeni. Prema prognozi za narednih sedam dana, do utorka, 13. oktobra, u sredu ujutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na dva metra visine.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 24 do 29 stepeni. U četvrtak i dalje toplo uz postepeno povećanje oblačnosti i umeren do pojačan južni i jugoistočni vetar.

U toku noći ka petku najpre na severu i zapadu, a u petak u svim krajevima naoblačenje sa kišom i pljuskovima, uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar.

Za vikend u većini predela svežije i pretežno oblačno mestimično s kišom, češćom u subotu na istoku i jugoistoku. Početkom naredne sedmice malo do umereno oblačno, suvo i malo toplije.

(Tanjug)

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