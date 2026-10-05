ZAUVEK ODANI RATKU MLADIĆU, ZBOGOM GENERALE: Na Topčiderskom groblju održan pomen 40 dana od smrti

ZBOGOM, generale... Neka tvoja duša nađe mir i besmrtnost u rajskoj bašti!

Foto: D. Milovanović

Oni koji su Ratka Mladića najviše voleli i poštovali i danas su došli na njegov grob, da se 40. dan od smrti pomole za oprost, kako kaže sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, voljnih i nevoljnih grehova i spokoj njegove pravedničke duše u večnosti carstva nebeskog.

Četrdesetodnevni pomen nekadašnjem komandantu Vojske Republike Srpske održan je na Topčiderskom groblju u Beogradu, gde je sahranjen u porodičnoj grobnici kraj svoje ćerke Ane. Desetak sveštenika SPC tačno u 11 časova počelo je opelo. Sveća, žito i vino stavljeni su na nadgrobnu ploču pokraj cveća, koje je narod u proteklom periodu svakodnevno donosio. U posebnom delu gorelo je desetine voštanih sveća.

Foto: D. Milovanović

Generalova porodica - supruga Bosiljka, sin Darko, snaha Biljana i unuci Anastasija, Stefan i Aleksandar, svi u crnini, stajali su sa svećama u rukama i slušali molitvu. Osim najbližih, juče je došlo i stotinjak veterana u uniformama sa amblemima jedinica VRS. Bilo ih je najviše iz Bijeljine, Banjaluke i Brčkog, ali i onih koji danas žive u Beogradu. Svako od njih je prišao i poljubio drveni krst sa generalovim imenom. Pojedini su vojnički salutirali, pa zastajali ispred groba, pokazujući najveće poštovanje i odanost preminulom komandantu.

Na pomen su danas došli i Aleksandar Vulin, lider Pokreta socijalista, ministar rada i boračko-invalidske zaštite u Vladi RS Radan Ostojić, pukovnik nekadašnje JNA Veselin Šljivančanin...

- Nikada se ne sme zaboraviti ono što je general Mladić učinio za srpski narod i Republiku Srpsku. Njegova uloga u stvaranju i odbrani Srpske ostaje deo istorijskog sećanja srpskog naroda - kazao je posle opela ministar Ostojić.

Foto: D. Milovanović

Pojedini generalovi saborci poranili su i za Beograd krenuli jutors u zoru kako bi stigli na opelo. Jedan od njih, veteran koji je učestvovao u probijanju koridora kod Brčkog, a zatim vojevao na bojnim poljima širom Srpske nam pokazuje vojnu beretku.

- Šta je ona sve sa mnom prošla, koliko je kisla, sušila se na glavi i smrzavala u ratu, a sada je, 30 godina kasnije, ispraćala i našeg generala. Pravednik, komandant, heroj, čovek koji nas je vodio u borbama i imao žal za svakim stradalim vojnikom, zaslužio je da mu ja, kao njegov borac, dođem i na sahranu i na četrdesetodnevni pomen, a ako bog da i na ostale pravoslavne pomene koji mu se budu davali - kazao nam je ovaj veteran u maslinastoj uniformi, navodeći da su ih iz Federacije BiH sve popisali sa slika i snimaka sa sahrane 7. septembra preteći krivičnim prijavama.

Foto: D. Milovanović

Među većinom starijih, izdvaja se dvoje mladih Beograđana, Miloš i Milena, rođeni dvehiljaditih, koji su došli da odaju poštu generalu. Nisu, kažu, poznavali generala Mladića, ne poznaju ni njegovu porodicu, ni koreni im ne vuku iz Srpske:

- Slušali smo od drugih i čitali mnogo o njegovoj pravednosti i oficirskoj časti. Ponosni smo što ćemo do kraja života da nosimo ovu tužnu uspomenu da smo bili na pomenu generalu Mladiću.

Pojedini generalovi saborci razvili su zastave Srbije i Srpske, srpske garde, kao i jednu sa generalovim likom na trobojci. General je preminuo 27. avgusta u zatvorskoj bolnici u Sheveningenu. U pritvoru je proveo zatočen 15 punih godina, a poslednje dve i po je bio u bolničkoj sobi. Sahranjen je u Beogradu 7. septembra. Na večni počinak ga je ispratilo oko 150.000 ljudi.

Sumnjaju da je ubijen

PORODICA generala Mladića najavila je posle njegove smrti da će tražiti pravdu, jer smatraju da je general u zatvoru ubijen. Međutim, još čekaju iz Haga svu medicinsku dokumentaciju.

Kako su u više navrata rekli, raniji lekarski izveštaji ukazuju da Mladić tamo nije lečen kako treba, a da mu je poslednja dva meseca lečenje i uskraćeno:

- Pred smrt su mu i ukidani pojedini lekovi neophodni zbog bolesti sa kojima se borio. Pritvorski lekari su jednostavno nelečenjem ubrzali kraj njegovog života i prekršili mu osnovno ljudsko pravo.

Kako je ranije najavio generalov advokat Dragan Dan Ivetić, zatražiće od UN da se tim lekarima ukine inunitet, kako bi se protiv njih zbog ovih sumnji mogao voditi krivični postupak.