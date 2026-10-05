Društvo

UZ PODRŠKU JAZAK VODE: "Trka za srećnije detinjstvo" održana u Kikindi

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05. 10. 2026. u 14:54

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U KIKINDI je održana tradicionalna, 37. po redu, manifestacija "Trka za srećnije detinjstvo" u kojoj je učešće uzelo nekoliko hiljada građana. Organizator ove manifestacije je Crveni krst Kikinde uz podršku Grada Kikinde i pokroviteljstvo fruškogorske vode Jazak.

УЗ ПОДРШКУ ЈАЗАК ВОДЕ: Трка за срећније детињство одржана у Кикинди

Foto: NIS

U ovogodišnjoj "Trci za srećnije detinjstvo" učestvovalo je više od 3.600 dece i odraslih u 26 kategorija.

Trka je imala humanitarni karakter, a sva prikupljena sredstva namenjena su školama i Predškolskoj ustanovi "Dragoljub Udicki".

Foto: NIS

Manifestaciju su otvorili mališani iz Predškolske ustanove "Dragoljub Udicki" i hor "Čuperak".

Promoteri trke bili su mladi plivači i reprezentativci Srbije, Teodora Stančić i Aleksa Kockar.

Najviše pažnje okupljenih tradicionalno su privukle revijalna šetnja majki s bebama u kolicima i trka najmlađih učesnika ove manifestacije.

Foto: NIS

Fruškogorska voda Jazak je prirodna izvorska voda vrhunskog kvaliteta koja izvire u samom srcu Nacionalnog parka Fruška gora, na dubini od 128 metara.

Ovaj brend kompanije NIS uspešno posluje već više od 20 godina, a voda se puni u savremenom pogonu u selu Jazak, smeštenom u neposrednoj blizini istoimenog manastira.

Foto: NIS

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