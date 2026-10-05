Društvo

AMSS: Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz

T.J.

05. 10. 2026. u 08:14

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.

АМСС: На граничном прелазу Шид теретна возила чекају пет сати на излаз

Foto: dbtravel/Alamy/Profimedia

Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz, a na Bezdanu dva sata.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).

(Tanjug)

BONUS VIDEO: NA JARINjU JUTROS BEZ PROMENA: Na sever KiM ne može se ni peške

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je superinteligencija
Svet

0 0

Tramp osniva novu kancelariju: Cilj je "superinteligencija"

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je danas formiranje nove savezne kancelarije "Super Intelligence Force" ("SIF"), koja će koordinirati napore američke vlade da SAD zadrže vodeću poziciju u razvoju veštačke inteligencije koju šef Bele kuće naziva „superinteligencijom“, a za prvog čoveka za "AI" imenovao je direktora Nacionalne obaveštajne službe Džeja Klejtona.

04. 10. 2026. u 18:40

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Posle Trampovog pritiska: G7 pušta 100 miliona barela, strateške rezerve stižu na tržište

Posle Trampovog pritiska: G7 pušta 100 miliona barela, strateške rezerve stižu na tržište