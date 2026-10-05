AMSS: Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz
PREMA informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju pet sati na izlaz.
Na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila čekaju četiri sata na izlaz, a na Bezdanu dva sata.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, navodi Auto-moto savez Srbije (AMSS).
(Tanjug)
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