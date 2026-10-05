UNIQA LIFE INVEST - životno osiguranje sa mogućnošću dugoročnog investiranja

NOVI proizvod kombinuje zaštitu porodice i potencijal za rast kroz dugoročno ulaganje.

Foto: Unika osiguranje/Tihomir Milošević

UNIQA životno osiguranje predstavilo je Life Invest, novi Unit Linked proizvod koji povezuje životno osiguranje sa mogućnošću dugoročnog investiranja u investicione fondove.

Namenjen je svima koji žele da kroz dugoročno finansijsko planiranje istovremeno obezbede zaštitu svojih najbližih i stvaraju potencijal za ostvarivanje budućih finansijskih ciljeva.

Savremen proizvod za klijente koji dugoročno planiraju

Life Invest nudi rešenje koje direktno odgovara na potrebe savremenih korisnika - od osiguranja rizika do očuvanja, kao i uvećanja vrednosti novca.

Proizvod je osmišljen na osnovu strateške analize tržišta i prepoznavanja da klijenti sve više žele finansijsku sigurnost i mogućnost da svojim sredstvima stvore vrednost.

- Finansijsko planiranje ne odnosi se samo na budućnost već i na sigurnost koju želimo da obezbedimo danas. Life Invest omogućava klijentima da povežu zaštitu porodice sa dugoročnim ulaganjem, u skladu sa svojim potrebama, mogućnostima i odnosom prema riziku. Verujemo da je važno približiti investiranje većem broju ljudi i omogućiti im da postepeno grade finansijsku osnovu za budućnost - istakao je Tihomir Milošević, predsednik Izvršnog odbora UNIQA Životnog osiguranja.

Foto: Unika osiguranje/Tihomir Milošević

Kako funkcioniše Life Invest?

Life Invest kombinuje životno osiguranje sa ulaganjem u odabrane investicione fondove kojima upravlja Raiffeisen Invest.

Deo premije namenjen je osiguravajućoj zaštiti, dok se deo ulaže u fondove, u skladu sa ugovorenim uslovima i izabranom investicionom strategijom.

Klijentima su na raspolaganju dve korpe fondova. Klasik korpa namenjena je onima koji preferiraju konzervativniji pristup ulaganju, dok je balansirana korpa namenjena klijentima koji su spremni da prihvate viši nivo investicionog rizika u cilju ostvarivanja potencijalno većih prinosa.

Prednosti proizvoda

Fleksibilnost Life Invest proizvoda omogućava da minimalna mesečna premija bude samo 50 EUR, a klijenti mogu birati između mesečne, kvartalne, polugodišnje ili godišnje dinamike uplate, što im daje maksimalnu kontrolu nad svojim investicijama.

Takođe, klijenti imaju mogućnost zaključivanja ugovora i sa jednokratnim plaćanjem premije osiguranja.

Foto: Unika osiguranje/Tihomir Milošević

Dugoročna vrednost je jedno od ključnih obeležja proizvoda. Period ulaganja u Life Invest je od 10 do 30 godina, jer praksa pokazuje da dugoročne investicije generišu konzistentan rast uprkos kratkoročnim fluktuacijama tržišta. Profesionalni menadžment Raiffeisen Invest fondova, pružajući klijentima pristup svetskom tržištu i stručnom upravljanju sredstvima, osigurava da njihov novac radi pod vođstvom iskusnih menadžera.

Dodatne opcije omogućavaju klijentima da dodaju zaštitu od nezgode, dnevnu bolničku naknadu, invaliditet ili druga pokrića prema svojim potrebama, čime se proizvod može prilagoditi svakom individualno.

Jednostavnost zaključivanja polise predstavlja važnu prednost.

Proizvod je dostupan za ugovaranje putem kanala ekskluzivne prodaje i generalnih agencija, eksterne agencijske prodaje, kroz brokerski i banko kanal.

Life Invest predstavlja još jedan korak UNIQA osiguranja ka razvoju savremenih rešenja koja povezuju finansijsku zaštitu i planiranje budućnosti, pružajući klijentima mogućnost da svoje dugoročne ciljeve ostvaruju uz podršku životnog osiguranja.