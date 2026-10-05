LETO USRED OKTOBRA, PA PAD TEMPERATURE ZA 10 STEPENI: Evo kada stiže jako zahlađenje u Srbiju
NASTAVLjA se vedro i stabilno vreme.
Iako su jutra vrlo hladna, ponegde i uz mraz, tokom dana je veoma toplo, uz temperature i do 27 stepeni.
Narednih dana biće još toplije, sutra i do 28 stepeni, a u sredu i u četvrtak i do 29-30 stepeni.
Inače, prosek maksimalne temperature za ovo doba godine je od 19 do 23°C.
Promena vremena očekuje se u četvrtak krajem dana.
Očekuje se naoblačenje, u toku noći i u petak kiša i pljuskovi sa grmljavinom.
Hladni front doneće zahlađenje, pa će u petak biti hladnije i za više od 10 stepeni.
Narednog vikenda vreme će biti suvo i u skladu sa kalendarom, potom uz manji porast temperatura i kretaće se oko 20 stepeni.
Prema trenutnim prognozama, oko 13. oktobra očekuje se jako zahlađenje, pa će sredinom meseca vreme biti pravo jesenje, povremeno uz padavine.
(Telegraf.rs)
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