TENK OD KOGA ZAPADU PODILAZE ŽMARCI! Ruska čelična grdosija T-72 sama ide u borbu — SVET U ŠOKU! (VIDEO)

RUSIJA je predstavila svoj teški robotizovani jurišni sistem „Šturm” tokom strateških vežbi „Centar-2026”, pri čemu su ova vozila, prema izveštajima, korišćena za pružanje vatrene podrške jurišnim jedinicama.

Foto: printskrin Youtube/Lapa znanja

Sistem je prikazan tokom glavne faze vežbi na poligonu Čebarkuljski u Čeljabinskoj oblasti. Vozila su izrađena na šasiji tenka T-72B3M. Iako se očekivalo da će razvoj robotizovane varijante tenka T-72 omogućiti Rusiji da iskoristi hiljade viškova ovih tenkova nasleđenih od Sovjetskog Saveza, drastično iscrpljivanje tih zaliha na ukrajinskom ratištu pokrenulo je pitanja o opravdanosti razvoja robotizovane verzije tenka T-72.



Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, sistem „Šturm” se razvija u najmanje dve konfiguracije. Jedna je opremljena tenkovskom kupolom, dok je druga koncipirana kao borbeno vozilo za podršku tenkovima bez posade, slično konceptu vozila BMPT. Sistem „Šturm” ne čine samo robotizovana borbena vozila, već i posebno komandno vozilo sa posadom, takođe zasnovano na tenkovskoj šasiji. Tokom vežbe, operateri su, kako se navodi, upravljali vozilima pomoću džojstika, FPV (First-Person View) slušalica i tableta, koristeći višekanalni komunikacioni sistem otporan na ometanje. Ruski izvori navode da su tri operatera zadužena za funkcije komandira, nišandžije i vozača.

militarywatchmagazine.com

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