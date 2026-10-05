TENK OD KOGA ZAPADU PODILAZE ŽMARCI! Ruska čelična grdosija T-72 sama ide u borbu — SVET U ŠOKU! (VIDEO)
RUSIJA je predstavila svoj teški robotizovani jurišni sistem „Šturm” tokom strateških vežbi „Centar-2026”, pri čemu su ova vozila, prema izveštajima, korišćena za pružanje vatrene podrške jurišnim jedinicama.
Sistem je prikazan tokom glavne faze vežbi na poligonu Čebarkuljski u Čeljabinskoj oblasti. Vozila su izrađena na šasiji tenka T-72B3M. Iako se očekivalo da će razvoj robotizovane varijante tenka T-72 omogućiti Rusiji da iskoristi hiljade viškova ovih tenkova nasleđenih od Sovjetskog Saveza, drastično iscrpljivanje tih zaliha na ukrajinskom ratištu pokrenulo je pitanja o opravdanosti razvoja robotizovane verzije tenka T-72.
Prema navodima ruskog Ministarstva odbrane, sistem „Šturm” se razvija u najmanje dve konfiguracije. Jedna je opremljena tenkovskom kupolom, dok je druga koncipirana kao borbeno vozilo za podršku tenkovima bez posade, slično konceptu vozila BMPT. Sistem „Šturm” ne čine samo robotizovana borbena vozila, već i posebno komandno vozilo sa posadom, takođe zasnovano na tenkovskoj šasiji. Tokom vežbe, operateri su, kako se navodi, upravljali vozilima pomoću džojstika, FPV (First-Person View) slušalica i tableta, koristeći višekanalni komunikacioni sistem otporan na ometanje. Ruski izvori navode da su tri operatera zadužena za funkcije komandira, nišandžije i vozača.
Razvoj sistema „Šturm” traje već nekoliko godina; kompanija „Uralvagonzavod” započela je rad na projektu oko 2018. godine sa ciljem stvaranja teškog robotizovanog borbenog sistema sposobnog za delovanje na čelu jurišnih formacija, u uslovima koji se smatraju posebno opasnim za konvencionalna oklopna vozila. Glavna varijanta sistema „Šturm” odlikuje se skraćenim topom kalibra 125 mm, namenjenim poboljšanju manevarskih sposobnosti u skučenim prostorima, posebno u urbanim sredinama. Vozilo je takođe opremljeno buldožerskim nožem za uklanjanje prepreka i dodatnom zaštitom od ručnih protivtenkovskih sredstava, dok su druge verzije predviđene za nošenje različitih konfiguracija naoružanja. Navodno je predložena i teža varijanta naoružana topom kalibra 152 mm. Koncept je posebno usmeren na borbu u urbanim uslovima, gde se oklopna vozila suočavaju sa pretnjama poput protivtenkovskog oružja, mina i dronova koji deluju sa male udaljenosti. Skraćeni top omogućava kupoli veću slobodu delovanja u blizini zgrada i drugih prepreka, dok je daljinsko upravljanje predviđeno kako bi se ljudstvo držalo podalje od samog vozila tokom posebno rizičnih misija. Na vežbi „Centar-2026”, ruska vojska je, prema izveštajima, koristila ova robotska vozila za podršku jurišnim jedinicama, umesto da ih samo prikazuje kao eksperimentalnu tehnologiju. Ministarstvo odbrane je navelo da su vozila „Šturm” pružala vatrenu podršku tokom glavne faze vežbe, što predstavlja još jedan korak ka integraciji teških kopnenih robota u konvencionalne oklopne formacije.
militarywatchmagazine.com
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