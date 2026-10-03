SEĆANJE NA ŽRTVE BANJIČKOG LOGORA: Položeni venci povodom 82 godine od njegovog rasformiranja

NA SPOMENIKU žrtvama Banjičkog logora ispred Vojne akademije, povodom 82 godine od rasformiranja jednog od najvećih stratišta u okupiranoj Srbiji tokom Drugog svetskog rata, danas su položeni venci.

Foto: mgb.org.rs

Na skupu vence su položili i odali počast žrtvama delegacije Grada Beograda, opštine Voždovac, delegacije SUBNOR-a Beograd, Voždovac i Laćarak, delegacija 6. Ličke divizije i Savez izviđača Srbije.

Savez udruženja narodnooslobodilačkih ratova Srbije (SUBNOR) istakao je da jedna od najvećih poruka koje žrtve Banjičkog logora ostavljaju jeste da čoveku mogu oduzeti slobodu, imovinu, da ga mogu zatvoriti iza zidina i bodljikave žice, ali ne i lako mu oduzeti ljudsko dostojanstvo.

Navedeno je i da sećanje nije samovraćanje u prošlost, već upozorenje budućnosti, koje podseća koliko brzo mogu biti ugroženi mir, sloboda i ljudsko dostojanstvo kada se dopusti da mržnja, nasilje i netrpeljivost postanu prihvatljivi, kao i da je dužnost da se mladim generacijama govori istina o vremenu u kojem su njihovi preci stradali.

Članica Gradskog veća Violeta Filip, koja je venac položila u ime grada Beograda, podsetila je da se danas navršava 82 godine od rasformiranja Banjičkog logora i ocenila da ovo mesto ostaje jedno od najtežih svedočanstava o vremenu u kojem su ljudski život, sloboda, dostojanstvo i osnovna ljudska prava bili brutalno pogazeni.

- Stradanje nevinih ljudi u Banjičkom logoru predstavlja jedan od najtragičnijih primera moralnog i civilizacijskog posrnuća čovečanstva, u kojem su izgubljeni ne samo životi već i temeljne vrednosti na kojima počiva svako humano društvo - rekla je Filipova.

Ona je naglasila da sećanje na žrtve nije samo dug prema prošlosti, već i odgovornost prema budućim generacijama, i da samo narod koji pamti svoju istoriju može istinski da razume vrednost slobode, mira i dostojanstva svakog čoveka.

Član veća gradske opštine Voždovac Dragan Rajić položio je venac i rekao da gradska opština Voždovac svake godine podržava obeležavanje dana sećanja na žrtve Banjičkog logora i da je opština ta koja baštini i čuva istoriju.

Skup je završen recitovanjem stihova pesme ''Iza rešetaka'' autorke Jelene Ćetković, koja je kao dete odvena u logor i preživela.

Koncentracioni logor Banjica, nazvan ''fabrika smrti'' primio je prve zatvorenike 9. jula 1941. godine, a do rasformiranja, 3. oktobra 1944. godine, kroz njega je prošlo skoro 30.000 ljudi različitih nacionalnosti, zanimanja, starosnih doba i političkih opredeljenja.

Ukupno je, prema podacima Istorijskog arhiva Beograda, stradalo 4.286 zatvorenika.

(Tanjug)

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