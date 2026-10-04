Društvo

POČINJE TRKA ZA „TURISTIČKI CVET“ 2026: Publika i stručni žiri ponovo zajedno biraju najbolje u srpskom turizmu!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

04. 10. 2026. u 10:00

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PRIPREME za dodelu najprestižnijeg nacionalnog priznanja u oblasti turizma uveliko su u toku.

ПОЧИЊЕ ТРКА ЗА „ТУРИСТИЧКИ ЦВЕТ“ 2026: Публика и стручни жири поново заједно бирају најбоље у српском туризму!

Foto: TOS

Prijavljivanje kandidata za nagradu „Turistički cvet“ za 2026. godinu koje organizuje Turistička organizacija Srbije (TOS) zvanično počinje u ponedeljak, 5. oktobra, i trajaće sve do 18. oktobra u ponoć (24.00h). Nakon izuzetnog odaziva i sjajnih reakcija javnosti prethodne godine, kada je publici po prvi put u istoriji ove nagrade poverena ključna uloga u odlučivanju, i ove sezone ljubitelji putovanja i ugostiteljstva imaće priliku da daju svoj glas i direktno presude ko su najbolji među najboljima.  

Foto: TOS

Predlog kandidata za 41. Turistički cvet mogu podneti svi – od privrednih subjekata, državnih organa i institucija, preko udruženja, pa sve do pojedinaca i entuzijasta koji žele da nagrade trud onih koji Srbiju predstavljaju u najlepšem svetlu.

Pozivamo sve zainteresovane da predlože svoje kandidate i time doprinesu isticanju onih koji pomeraju granice i unapređuju turističku ponudu Srbije.

Foto: TOS

KAKO IZGLEDA PROCES IZBORA?

Put do prestižne statuete vodi kroz dve ključne faze:

Selekcija stručnog žirija: Nakon zatvaranja prijava, stručni žiri procenjuje sve pristigle nominacije na osnovu definisanih kriterijuma i bira finaliste po kategorijama, a potom će konačni sud dati narod glasanjem. 

KO IMA PRAVO PREDLAGANjA KANDIDATA?

Pravo da nominuju kandidate imaju:

*Privredni subjekti

*Državni organi i institucije

*Udruženja

*Fizička lica

Foto: TOS

PUBLIKA DAJE SVOJ SUD!

Nakon prošlogodišnjeg uspešnog uvođenja glasanja javnosti – kada je publika po prvi put u istoriji nagrade učestvovala u izboru pobednika – i ove godine će šire građanstvo moći da da svoj glas putem onlajn glasanja na zvaničnom sajtu. Internet publika bira svoje favorite na sajtu www.turistickicvet.rs. Izbor traje tri nedelje od tačno utvrđenih datuma i časom početka i zatvaranja glasanja.

Kategorije i potkategorije za nagradu:

1. Turistička organizacija

2. Turistička manifestacija

3. Turistička agencija

4. Ugostiteljski objekat za smeštaj - Hotel:

a) Hoteli u gradskim sredinama

b) Hoteli u banjama

c) Planinski hoteli i ostali

5. Ostali ugostiteljski objekti za smeštaj:

a) Kategorisana seoska turistička domaćinstva i objekti za smeštaj u domaćoj radinosti

b) Ugostiteljski objekti za smeštaj koji nemaju obavezu kategorizacije (vinarije, vile, lovačke kuće, salaši i drugi)

6. Pravni subjekt za doprinos unapređivanju turističke ponude i promocije turizma

7. Influenseri / blogeri

8. Elektronski i štampani mediji, za predstavljanje Srbije kao turističke destinacije

Foto: TOS

PRIJAVA I DETALjNE INFORMACIJE

Detaljne informacije o proceduri prijavljivanja, uslovima i kriterijumima dostupne su na zvaničnom sajtu manifestacije: www.turistickicvet.rs. Ova nagrada se dodeljuje od 1982. godine.

Iskoristite priliku da istaknete najbolje pojedince, organizacije i objekte koji svojom predanošću čini Srbiju neodoljivom turističkom destinacijom!

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