OD JUTARNJE KAFE DO VIKENDA NA SEVERU: Kako je brza pruga promenila putničke navike u Srbiji

VIŠE od 17 miliona putnika prevezenih od početka rada prve deonice 19. marta 2022. do 20. septembra 2026. godine na železničkoj liniji Beograd–Novi Sad–Subotica pokazuje koliko je železnica postala deo svakodnevnog života. Putovanje koje je nekada zahtevalo pažljivo planiranje danas otvara nove mogućnosti za posao, porodične susrete i kratke izlete. S druge strane, novoizgrađena brza pruga od Beograda do Budimpešte otvara mogućnost da se postojeća železnička povezanost severa Srbije proširi i na međunarodna putovanja, putnicima se pružaju nove prilike za lakše povezivanje sa evropskim gradovima.

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Za neke je to put do posla, za druge odlazak na fakultet, porodična poseta ili prilika da slobodan dan provedu u drugom gradu. Putnici koji koriste brzu železničku vezu između Beograda, Novog Sada i Subotice imaju različite razloge za putovanje, ali ih povezuje isto iskustvo – udaljenost između gradova više ne mora da bude prepreka da se dan organizuje drugačije.

Godinu dana nakon puštanja u saobraćaj celokupne deonice Beograd–Novi Sad–Subotica, brza pruga postala je više od novog infrastrukturnog projekta. Ona je za mnoge putnike nova mogućnost da lakše rasporede svoje vreme, povežu poslovne i privatne obaveze i češće posećuju mesta koja su im ranije bila udaljenija.

Tokom prve godine od puštanja cele deonice u rad, železnička veza nastavila je da povezuje Beograd, Novi Sad i Suboticu, olakšavajući svakodnevna putovanja, ali i otvarajući nove mogućnosti za turizam, poslovne susrete i druge aktivnosti duž železničke trase.

Prema podacima, od početka rada prve deonice 19. marta 2022. do 20. septembra 2026. godine, železničkom linijom Beograd–Novi Sad–Subotica prevezeno je više od 17 miliona putnika. Reč je o ukupnom broju prevezenih putnika u tom periodu, a ne o broju putnika tokom jedne godine. Iza tog broja nalaze se svakodnevna putovanja, susreti i planovi koji su dobili novu dimenziju zahvaljujući bržoj povezanosti severa Srbije.

Putovanje koje ostavlja više vremena za dan

Jedna od najvećih promena koju putnici primećuju jeste vreme potrebno da stignu do svog odredišta. Najbrža veza između Beograda i Novog Sada traje oko 32 minuta, dok se od Beograda do Subotice najkraće putuje oko sat i 19 minuta.

Kraće putovanje menja i način na koji ljudi planiraju svoje obaveze. Odlazak u drugi grad više ne mora da podrazumeva izdvajanje gotovo celog dana. Poslovni sastanak, predavanje, ručak sa porodicom ili obilazak turističkih znamenitosti mogu se uklopiti u svakodnevni raspored.

Utiske s prve vožnje zabeležili su i novinari koji su razgovarali sa putnicima. Jedan od njih, koji je iz Beograda prvi put putovao u Suboticu, rekao je za Tanjug: "Mnogo je lepo." Njegova supruga dodala je da je poželela da se provoza vozom, a da joj je suprug ispunio želju.

Za putnike koji često prelaze istu relaciju, vreme provedeno u vozu može postati i deo lične rutine. Umesto koncentracije na saobraćaj i vožnju, putovanje pruža mogućnost da se pročita nekoliko stranica knjige, pregleda raspored obaveza, odgovori na poruke ili jednostavno napravi predah pre dolaska na odredište.

Upravo takva promena svakodnevnog ritma predstavlja jednu od najvažnijih prednosti železničkog prevoza: putovanje ne mora da bude samo vreme između polaska i dolaska, već i prostor za odmor ili pripremu za ono što sledi.

Dva grada, jedan svakodnevni život

Brža železnička veza postepeno menja i način na koji se posmatraju udaljenosti između gradova. Za studente, zaposlene i porodice, mogućnost da se do drugog grada stigne za relativno kratko vreme otvara više prostora za organizaciju svakodnevice.

Student može da planira odlazak na predavanje bez potrebe da se preseli u grad u kojem studira. Zaposleni može da razmotri poslovne mogućnosti izvan mesta stanovanja, dok porodice lakše organizuju posete i zajedničke vikende.

Ovakav način života posebno dolazi do izražaja na relaciji Beograd–Novi Sad, gde je brza železnica već promenila očekivanja putnika o vremenu potrebnom za dolazak do drugog grada.

Jedna Subotičanka, čiji sin studira u Beogradu, izjavila je da je ranije putovanje do Beograda autobusom ili automobilom bilo naporno. "Ovo je idealna prilika da ga posetim", rekla je ona, objašnjavajući da je rezervisala kartu i za naredni dan.

Diskusije putnika na domaćim internet forumima pokazuju da se železnica sve češće posmatra i kao praktična alternativa automobilu, naročito kad je važno izbeći saobraćajne gužve ili iskoristiti vreme tokom putovanja. Istovremeno, iskustva putnika ukazuju i na značaj dobro usklađenih polazaka, dostupnosti informacija i jednostavnog dolaska do železničkih stanica.

Zbog toga se značaj brze pruge ne meri samo minutima vožnje. Važno je i koliko jednostavno putnik može da stigne do stanice, pronađe odgovarajući polazak i nastavi put nakon izlaska iz voza.

Subotica i Palić sve bliži za jednodnevni izlet

Za putnike koji žele da slobodno vreme provedu van svog grada, brza železnica donosi još jednu mogućnost – jednostavnije planiranje kratkih putovanja.

Subotica, sa prepoznatljivom arhitekturom secesije i Gradskom kućom, kao i Palićko jezero u njenoj blizini, predstavljaju atraktivne destinacije za jednodnevne izlete i vikend-posete.

Kraće putovanje omogućava da se u jednom danu obiđe više lokacija, provede vreme u centru grada, ruča u lokalnom restoranu ili prošeta pored jezera, a zatim se uveče vrati kući.

Takvu mogućnost iskoristila je i porodica iz Novog Sada koja je s troje dece doputovala u Suboticu. Roditelji su izjavili da su imali nekoliko sati do povratka i da su odlučili da umesto uobičajene šetnje po Petrovaradinu taj dan provedu u Subotici.

Za porodice, parove i društva prijatelja, takva mogućnost znači više izbora prilikom planiranja slobodnog vremena. Umesto da putovanje zahteva višednevni odmor, sever Srbije postaje dostupniji i za spontani izlet.

Brža povezanost može da doprinese i većoj posećenosti lokalnih ugostiteljskih objekata, kulturnih sadržaja i turističkih atrakcija. Kada je putovanje jednostavnije, otvara se više prilika da se gradovi duž pruge upoznaju i izvan uobičajenih turističkih sezona.

Nova železnička veza, nove poslovne mogućnosti

Promene se ne odnose samo na turizam i slobodno vreme. Brža povezanost gradova može da olakša i poslovnu saradnju, sastanke i povezivanje ljudi iz različitih sredina.

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Za preduzetnike i zaposlene, mogućnost da se za relativno kratko vreme stigne iz jednog poslovnog centra u drugi otvara dodatne opcije za organizaciju radnog dana. Poslovni sastanak u Novom Sadu ili Subotici može se uklopiti u raspored bez nužnog noćenja, dok kompanije mogu lakše da organizuju susrete sa partnerima i saradnicima iz drugih gradova.

Ipak, koliko će se ove mogućnosti koristiti u svakodnevnom životu zavisi i od reda vožnje, cene karata, dostupnosti stanica i povezanosti sa lokalnim prevozom. Upravo ti praktični elementi određuju koliko će brza železnica biti dostupna različitim grupama putnika.

Više od broja prevezenih putnika

Železnička linija Beograd–Novi Sad–Subotica duga je 183,1 kilometar, a njen značaj danas se sve više prepoznaje kroz mogućnosti koje pruža ljudima koji je koriste.

Od prvog dela pruge, puštenog u saobraćaj 2022. godine, do završetka deonice Novi Sad–Subotica u oktobru 2025, železnička povezanost gradova postepeno je dobila novu ulogu u svakodnevnom životu građana.

Više od 17 miliona prevezenih putnika od 19. marta 2022. do 20. septembra 2026. godine predstavlja važan pokazatelj korišćenja ove veze, ali taj broj predstavlja ukupan broj putnika u navedenom periodu, a ne broj prevezenih putnika tokom jedne godine. Njena vrednost ogleda se i u vremenu koje putnici dobijaju, lakšem održavanju porodičnih veza, novim poslovnim mogućnostima i dostupnijim turističkim destinacijama.

Za nekoga je to brži odlazak na posao, za drugoga poseta porodici, a za trećeg prilika da prvi put provede dan u Subotici i na Paliću. Zajedničko svim tim putovanjima jeste mogućnost da se gradovi dožive kao bliži i dostupniji.

Brza pruga tako postaje deo nove putničke svakodnevice – ne samo kao savremenija železnička infrastruktura, već kao veza koja ljudima pruža više načina da organizuju svoje vreme i život.

Od Beograda do Budimpešte: nova etapa železničkog povezivanja

Novoizgrađena brza pruga od Beograda do Budimpešte otvara mogućnost da se postojeća železnička povezanost severa Srbije proširi i na međunarodna putovanja.

Završetkom srpske deonice, duge 183,1 kilometar, stvoreni su uslovi da se Beograd, Novi Sad i Subotica povežu sa mađarskom prestonicom, čime bi železnica dobila još značajniju ulogu u povezivanju Srbije sa Centralnom Evropom.

Prema najavama iz avgusta 2026. godine, uspostavljanje putničkog saobraćaja očekivalo se tokom jeseni, nakon završetka potrebnih testiranja i ispunjavanja bezbednosnih uslova. Planirani red vožnje predviđa direktnu vezu Beograda i Budimpešte, uz mogućnost nastavka putovanja prema Beču na pojedinim polascima.

Za putnike koji često prelaze granicu, nova železnička veza mogla bi da donese jednostavnije planiranje putovanja, manje presedanja i više vremena za boravak na odredištu. Posebno bi značila učenicima i studentima, zaposlenima, porodicama koje žive u dve države, ali i turistima koji žele da u jednom putovanju posete više gradova.

Koliko je takva veza potrebna ljudima koji žive između Srbije i Mađarske pokazuje i iskustvo Edine, učenice srpske gimnazije "Nikola Tesla" u Budimpešti. Ona je za govorila o napornim putovanjima koja uključuju presedanja i nošenje prtljaga, ističući koliko takav put može da oduzme energije.

Uspostavljanje direktnog železničkog saobraćaja od Beograda, preko Novog Sada i Subotice do Budimpešte moglo bi stoga da olakša ne samo turističke posete već i svakodnevne veze ljudi koji školovanje, posao ili porodični život ostvaruju sa obe strane granice. Putnici bi dobili još jednu mogućnost da organizuju svoje vreme, dok bi gradovi duž pruge mogli da ostvare snažnije turističke i poslovne veze.

Za Srbiju, povezivanje s Budimpeštom predstavlja i korak ka boljoj železničkoj dostupnosti evropskih destinacija. Za putnike, međutim, najvažnije će biti ono što će nova linija konkretno doneti: pouzdan red vožnje, jednostavne granične procedure, pristupačne karte i mogućnost da se do željenog grada stigne brzo i bez nepotrebnih komplikacija.