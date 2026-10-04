Društvo

MRAZ OKOVAO SRBIJU, ALI OSTATAK DANA OBEĆAVA: Oglasio se RHMZ, evo kako nas vreme očekuje

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 10. 2026. u 07:23

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U Srbiji će ujutru biti hladno vreme, ponegde i uz slab prizemni mraz, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

МРАЗ ОКОВАО СРБИЈУ, АЛИ ОСТАТАК ДАНА ОБЕЋАВА: Огласио се РХМЗ, ево како нас време очекује

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Tokom dana očekuje se sunčano i toplo vreme. Duvaće slab i umeren, istočni i jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od 0 do 7 stepeni, u Beogradu oko 10, a najviša dnevna očekuje se od 23 do 26 stepeni. U Beogradu će danas, nakon hladnog jutra, tokom dana biti sunčano i toplo.

Duvaće slab do umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 6 do 10 stepeni, a najviša oko 25. Prema prognozi za idućih sedam dana, očekuje se da će jutra biti hladna, ponegde sa prizemnim mrazem, a po kotlinama južne Srbije i sa uslovima za slab mraz. Tokom dana biće toplo vreme sa najvišom temperaturom od 22 do 26 stepeni, sredinom naredne sedmice i do 28. Do srede, 7. oktobra, preovladavaće sunčano vreme, a od četvrtka, 8. oktobra, očekuje se umereno do znatno oblačno sa ređom pojavom kiše i uz porast jutarnje temperature.

(Tanjug)

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