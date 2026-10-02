(MAPE) PRVO SUNCE I TOPLI DANI, A ONDA SLEDI LEDENI TUŠ: Detaljna prognoza za početak meseca: Poznato kada se menja vreme i gde pada sneg
PRED nama je period stabilnog i ugodnog vremena, ali meteorološke prognoze ukazuju da se jesenje prilike postepeno pripremaju za značajniji preokret.
Građane u narednim danima očekuju natprosečno topla popodneva i umerene temperature, dok će jutra i noći ostati izrazito sveži.
Marko Čubrilo, meteorolog amater, u vremenskoj prognozi ističe da "do oko 8. oktobra ostaje uglavnom suvo i stabilno uz vedre i hladne noći koje ponegde mogu doneti maglu, a u predelima preko 1.300 metara nadmorske visine i pojavu slabog mraza."
Tokom dana biće sunčano i toplo uz maksimalne dnevne temperature od 18 do 24 stepena. Narednih sedam dana ili koji dan više zadržava se stabilno i relativno toplo vreme.
Promena sinoptike i postupna tranzicija ka jesenjem vremenu
Čubrilo kaže da se "promena sinoptike, koja najverovatnije označava kraj stabilnog perioda, nazire oko 9. oktobra."
- Prema sredini meseca, uz sve češću pojavu kiše, vreme bi počelo da liči na pravu jesen - poručuje meteorolog.
Uticaj anticiklona i rana stabilizacija atmosfere
Meteorolog Ivan Ristić kaže da na vreme na početku oktobra utiče istočnoevropski anticiklon, uz slab i umeren, a u košavskom području pojačan jugoistočni vetar.
- Istočnoevropski anticiklon će postepeno slabiti, pa će i košava istovremeno oslabiti i prestati, dok će se oko 3, 4. i 5. oktobra formirati i ojačati Azorski anticiklon. Početak meseca obeležiće Miholjsko leto, što je nešto ranije u odnosu na uobičajeni period. Na početku meseca maksimalne temperature biće između 22 i 26 stepena, dok će se minimalne jutarnje spuštati na vrednosti od 5 do 11 stepeni. Prvi hladni front, koji ujedno označava i zvanični kraj Miholjskog leta, očekuje se 9. oktobra - kaže Ristić za "Blic".
Značajniji pad temperature i prve snežne padavine
Ristić je u najnovijoj prognozi najavio i prvi sneg na nižim planinama i da bi snežna granica mogla da se spusti i u brdovite i niže krajeve.
Prema njegovoj mesečnoj prognozi za oktobar, stvaranjem i jačanjem Azorskog anticiklona vremenske prilike počinju polako da se menjaju. Prvi hladni front, koji ujedno označava i zvanični kraj Miholjskog leta, očekuje se 9. oktobra.
Ivan Ristić kaže da će ovaj front doneti naoblačenje, uslove za kišu i pad temperature širom zemlje.
- Prvo zahlađenje biće blaže i maksimalne dnevne temperature pašće na vrednosti od 16 do 21 stepena, što je za 5 do 6 stepeni niže u odnosu na početak meseca - poručio je meteorolog.
(Telegraf)
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