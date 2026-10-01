NAJSAVREMENIJA METODA ZA LEČENJE TUMORA STIGLA I U SRBIJU: "Sajber nož" od danas na VMA

JEDAN od najsavremenijih sistema za lečenje onkoloških pacijenata, "sajber nož", dostupan je od danas građanima Srbije na Vojnomedicinskoj akademiji, a sistem se primenjuje kod tumora mozga, glave i vrata, pluća, pankreasa i jetre, kao i kod tumora prostate.

Foto: Tanjug/Zoran Žestić

Zamenik načelnika VMA, pukovnik Ivan Leković, ocenio je to kao veliki iskorak za srpsku medicinu.

- Radi se o kompjuterizovanoj robotskoj ruci koja ima mogućnost da usmeri izuzetno fokusiran zrak zračenja iz stotina različitih položaja. Ta robotska ruka rotira oko pacijenta i može da dosegne i metastazu ili neki tumor veličine do jednog milimetra, duboko u tkivu, a da ne ošteti ostalo tkivo - rekao je Leković za RTS.

Sistem "sajbernože" se može primenjivati kod tumora mozga, glave i vrata, pluća, pankreasa i jetre, kao i kod tumora prostate, naveo je Leković, i dodao da će biti dostupan građanima o trošku države, uz uput na osnovu odluke konzilijuma koji izdaje matična zdravstvena ustanova, odnosno lokalni RFZO.

Leković je takođe naveo da je u avgustu na VMA po prvi put u Srbiji izvedena anatomska resekcija pluća minimalno invazivnom hirurškom tehnikom i minimalno invazivnom anestezijom.

- Kada pacijent ima tumor pluća i radi se resekcija pluća, morao bi da uđe u duboku anesteziju sa tubusima ili da se otvori grudni koš. Taj tim, na čelu sa profesorom Marićem i doktorkom Dušicom Stamenković, anesteziologom, po prvi put je to izveo u Srbiji - rekao je Leković.

On je naveo da se zahvat u pitanju izvodi bez otvaranja grudnog koša, bez tubusa i respiratora, kao i da je ta metoda posebno značajna za pacijente sa težim pridruženim oboljenjima.

Leković je istakao da su se lekari VMA za ovu proceduru obučavali u Nacionalnom respiratornom centru u Kini, kod stručnjaka za ovu vrstu hirurgije.

On je takođe istakao da je u poslednje dve i po godine u infrastrukturne radove na VMA uloženo sedam do osam puta više nego tokom prethodnih sedam do osam godina, a sprovedeni radovi uključuju hidroizolaciju ravnih krovova, kao i rekonstrukciju sistema klimatizacije, tako da sada VMA ima oko 6.000 prostorija u kojima postoji mogućnost regulisanja temperature i drugih uslova.

Leković je istakao da se na VMA dnevno obavi veliki broj pregleda i prijema, i da je samo preko Centra hitne pomoći prethodnog dana na bolničko lečenje u toj ustanovi primljeno 66 pacijenata, dok se dnevno primi ukupno između 70 i 150 pacijenata.

On je takođe ukazao da je VMA sredom dežurna bolnica za Beograd, ali da tog dana zbrinjava pacijente iz čitave zemlje.

- Tog dana zbrinemo, prosečno, u našem centru hitne pomoći, 500, 600, nekad i 700 pacijenata. Primi se na bolničko lečenje 60, 70 pacijenata, bude desetak operacija. To je jedan vrlo izazovan dan za nas, koji mi godinama uspevamo da savladamo - rekao je Leković.

(Tanjug)