VREMENSKI ROLERKOSTER PRED NAMA! RHMZ upozorava na velike razlike u temperaturi: Ujutru mraz, a popodne i do 28 stepeni - pa sledi promena
U NAREDNIM danima u Srbiji se očekuje stabilno vreme, ali uz veoma izražen dnevni hod temperature – očekuju nas hladna jutra, dok će dani biti pretežno sunčani i znatno topliji, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).
Sutra ujutru biće hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana preovlađivaće sunčano i toplo vreme. Vetar će biti slab do umeren, dok se na jugu Banata povremeno očekuju i jaki udari istočnog i jugoistočnog vetra. Najniža temperatura kretaće se od 0 do 7 °S, u Beogradu oko 10 °S, dok će najviša dnevna dostići od 22 do 25 °S.
Sličan meteorološki scenario zadržaće se i tokom narednog perioda.
Jutra ostaju hladna, ponegde sa prizemnim mrazem, a u kotlinama južne Srbije postojaće uslovi za mraz i na 2 metra visine. Dani će, s druge strane, biti sunčani i sa ugodnim temperaturama između 22 i 26 °S, dok se sredinom sledeće sedmice očekuje i do 28 °S.
Jedina manja promena prognozira se za ponedeljak i utorak, kada se očekuje prolazno naoblačenje, ali će se zadržati suvo vreme.
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