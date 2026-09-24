GAŠIĆ OBIŠAO VOJNU USTANOVU "MOROVIĆ": Velika ulaganja u opremu, infrastrukturu i uslove rada

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić obišao je danas Vojnu ustanovu „Morović“ Ministarstva odbrane i upoznao se sa rezultatima dosadašnjeg rada, realizovanim ulaganjima, kao i planovima za dalje unapređenje njenog poslovanja.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije

Tom prilikom, ministar odbrane sastao se sa rukovodstvom i zaposlenima sa kojima je razgovarao o uslovima rada i realizovanim ulaganjima u infrastrukturu i opremu. Tokom sastanka ministru Gašiću predstavljene su mere koje su u prethodnoj i ovoj godini doprinele razvoju kapaciteta te ustanove, dok su zaposleni izrazili zadovoljstvo zbog poboljšanih uslova rada i poslovanja.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije

Ministar Gašić istakao je da su značajna sredstva usmerena na renoviranje i opremanje postojećih objekata namenjenih obavljanju osnovnih delatnosti ustanove.

Vojna ustanova „Morović“ ima značajnu ulogu ne samo zbog delatnosti koje obavlja već i zbog potencijala koji poseduje. Zato je važno da u nju ulažemo, da unapređujemo uslove rada i da stvorimo preduslove za njen dalji napredak. Naš cilj je da rezultati ulaganja budu vidljivi i u kvalitetu usluga i uslova za zaposlene, ali i u ekonomskim pokazateljima poslovanja - naglasio je ministar odbrane.

On je podsetio i na važnost nedavno zaključenih ugovora o poslovnoj i tehničkoj saradnji kojima su dodatno poboljšani uslovi zakupa i korišćenja zemljišta, čime se značajno uvećavaju prihodi i poboljšava poslovanje Vojne ustanove „Morović“.

Foto: Ministarstvo odbrane i Vojske Srbije

U okviru unapređenja uslova za obavljanje delatnosti nabavljena je nova oprema za ugostiteljstvo, u postojećim objektima izvedeni su radovi na uređenju prostora, obnovljen je nameštaj, dok je za obradu poljoprivrednih površina nabavljena nova mehanizacija.

Današnjoj aktivnosti prisustvovali su šef Kabineta ministra odbrane brigadni general Nikola Matović i načelnica Uprave za usluge standarda Gordana Đukić.