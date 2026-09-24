NOVI HLADNI FRONT DONOSI KIŠU I ZAHLAĐENJE: Ono što sledi iznenadilo je čak i meteorologe!

NOVI hladni front stiže u Srbiju već danas posle podne, a tokom noći očekuje se formiranje plitkog sekundarnog ciklona nad južnim Jadranom.

Foto: AI generated

Prema prognozi meteorologa Marka Čubrila, sutra će na severu biti uglavnom suvo, dok se u ostalim predelima očekuje kišovito vreme. Nakon ove epizode, od subote počinje duži suv period koji bi mogao da potraje najmanje do 4. oktobra.

„Danas posle podne prvo na severozapadu, a u toku noći i nad ostalim predelima regiona naoblačenje uz kišu povremeno, dok su na jugu i duž Jadrana mogući i grmljavinski pljuskovi“, navodi Čubrilo.

Najviše padavina očekuje se tokom noći i u ranim jutarnjim satima u petak, kada će doći do razvijanja sekundarnog ciklona nad južnim Jadranom. Najobilnija kiša očekuje se u primorskom delu Crne Gore i njenom planinskom zaleđu, gde bi lokalno moglo da padne i oko 80 milimetara kiše.

Prema rečima Čubrila, najmanje padavina očekuje se na severozapadu Hrvatske i istoku Srbije, uglavnom do oko pet milimetara. Istovremeno će ponovo doći do prolaznog pojačanja severozapadnog vetra.

Danas će biti malo toplije, uz maksimalne temperature do oko 24 stepena, dok će petak doneti osetno svežije vreme. Maksimalne temperature kretaće se od šest do 17 stepeni, a najhladnije će biti na planinama istočne Bosne i Hercegovine, Crne Gore i zapadne Srbije.

Foto: Tanjug/Branko Lukić

„Najhladnije na planinama istočne BiH, Crne Gore i zapada Srbije, gde bi na kratko preko 1.600 metara nadmorske visine moglo biti i snega“, ističe meteorolog.

Nakon prolaska ovog sistema, vremenske prilike će se značajno stabilizovati. Čubrilo navodi da od subote počinje duži suvi period, koji bi trebalo da potraje najmanje do 4. oktobra.

Iako će ka zapadu Evrope sa Atlantika stizati snažni jesenji cikloni, njihov uticaj na naš region biće ograničen zbog snažnog blokirajućeg polja visokog vazdušnog pritiska. Zbog toga se u Srbiji i širem regionu očekuje uglavnom stabilno i suvo vreme.

„Bez obzira što će sa Atlantika ka zapadu Evrope stizati jaki jesenji cikloni, njihovog uticaja kod nas neće biti jer će snažno, blokirajuće polje anticiklona imati dominantan uticaj na vreme kod nas“, navodi Čubrilo.

Najtoplije bi trebalo da bude oko 30. septembra, kada bi temperature ponegde mogle da dostignu oko 25 stepeni. Početkom oktobra uslediće blago osveženje usled istočnog strujanja, pa će se maksimalne temperature kretati od oko 15 stepeni na istoku do 22 stepena na zapadu regiona.

Meteorolog ističe da će noći tokom celog ovog perioda biti veoma sveže, pa će razlika između jutarnjih i dnevnih temperatura biti prilično izražena.

Slaba kiša moguća je tek oko 4. oktobra, ali se za sada ni do oko 10. oktobra, a možda i duže, ne naziru značajnije padavine.

„Danas posle podne, u toku noći i sutra još jedna kišna epizoda, nakon čega počinje duži, suv period sa temperaturama oko proseka“, zaključuje Čubrilo.

BONUS VIDEO