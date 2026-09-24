ANS: Hitno zaštititi novinarku Tamaru Mišić i procesuirati odgovorne za pretnje (FOTO)
ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pretnje smrću, fizičkim nasiljem i brutalne uvrede upućene novinarki Niš TV-a Tamari Mišić tokom obavljanja profesionalnog zadatka.
Prema svedočenju novinarke, Mišić je vređana najprimitivnijim i mizoginim uvredama, prema njoj je bačena flaša, a upućene su joj i pretnje da će je "sačekati u mraku".
Situacija je bila toliko ozbiljna da ju je policijski službenik udaljio uz upozorenje da nije bezbedna.
ANS zahteva od policije i tužilaštva hitnu reakciju, identifikaciju i procesuiranje odgovornih, ali i konkretne mere zaštite Tamare Mišić, imajući u vidu da se pretnje i incidenti, prema njenom svedočenju, ponavljaju.
Nedopustivo je čekati da pretnje prerastu u fizički napad da bi institucije reagovale.
Bezbednost novinarke mora biti obezbeđena sada. Za eventualne posledice posle ovako ozbiljnih pretnji niko ne može reći da nije bio upozoren.
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