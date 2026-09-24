ANS: Hitno zaštititi novinarku Tamaru Mišić i procesuirati odgovorne za pretnje (FOTO)

ASOCIJACIJA novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje pretnje smrću, fizičkim nasiljem i brutalne uvrede upućene novinarki Niš TV-a Tamari Mišić tokom obavljanja profesionalnog zadatka.

Foto: Printskrin Instagram/nistv.rs

Prema svedočenju novinarke, Mišić je vređana najprimitivnijim i mizoginim uvredama, prema njoj je bačena flaša, a upućene su joj i pretnje da će je "sačekati u mraku".

Situacija je bila toliko ozbiljna da ju je policijski službenik udaljio uz upozorenje da nije bezbedna.

ANS zahteva od policije i tužilaštva hitnu reakciju, identifikaciju i procesuiranje odgovornih, ali i konkretne mere zaštite Tamare Mišić, imajući u vidu da se pretnje i incidenti, prema njenom svedočenju, ponavljaju.

Foto: Printskrin

Nedopustivo je čekati da pretnje prerastu u fizički napad da bi institucije reagovale.

Bezbednost novinarke mora biti obezbeđena sada. Za eventualne posledice posle ovako ozbiljnih pretnji niko ne može reći da nije bio upozoren.