Društvo

LIKOVNOM KOLONIJOM U BAČU OBELEŽENI DANI EVROPSKE BAŠTINE: Učestvovalo 20 slikara (FOTO)

D.D.

24. 09. 2026. u 14:30

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SAVEZ invalida rada Vojvodine je obeležio Dani evropske baštine u Baču sa likovnom kolonijama članova Saveza.

ЛИКОВНОМ КОЛОНИЈОМ У БАЧУ ОБЕЛЕЖЕНИ ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ: Учествовало 20 сликара (ФОТО)

Foto: Ustupljene fotografije

Na manifestaciji učestvovali oko 45 članova od kojih je bilo 20 slikara.

Foto: Ustupljene fotografije

 

Slikari su bili iz Bačka, Bačka Palanke, Odžaka, Vrbas, Novog Sada, Sremske Kamenice, i Bačka Topole.

Foto: Ustupljene fotografije

 

Foto: Ustupljene fotografije

 

Članovi koji nisu slikali su uz pomoć turističko vodiča, Turističke agencije Bačka obišli Bač i okolinu, naročito Bačka tvrđavu.

Foto: Ustupljene fotografije

 

Foto: Ustupljene fotografije

 

Ispred Ministarstva za rad zapošljavanje boravka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, bila je prisutna Tijana Lukić, koja je obišla slikare, pozdravila sve i razgovarali sa slikarima, dajući podršku radu organizacije i Savezu.

Foto: Ustupljene fotografije

 

Autor: S.M.

(Pink)

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