LIKOVNOM KOLONIJOM U BAČU OBELEŽENI DANI EVROPSKE BAŠTINE: Učestvovalo 20 slikara (FOTO)
SAVEZ invalida rada Vojvodine je obeležio Dani evropske baštine u Baču sa likovnom kolonijama članova Saveza.
Na manifestaciji učestvovali oko 45 članova od kojih je bilo 20 slikara.
Slikari su bili iz Bačka, Bačka Palanke, Odžaka, Vrbas, Novog Sada, Sremske Kamenice, i Bačka Topole.
Članovi koji nisu slikali su uz pomoć turističko vodiča, Turističke agencije Bačka obišli Bač i okolinu, naročito Bačka tvrđavu.
Ispred Ministarstva za rad zapošljavanje boravka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, bila je prisutna Tijana Lukić, koja je obišla slikare, pozdravila sve i razgovarali sa slikarima, dajući podršku radu organizacije i Savezu.
Autor: S.M.
(Pink)
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