LIKOVNOM KOLONIJOM U BAČU OBELEŽENI DANI EVROPSKE BAŠTINE: Učestvovalo 20 slikara (FOTO)

SAVEZ invalida rada Vojvodine je obeležio Dani evropske baštine u Baču sa likovnom kolonijama članova Saveza.

Foto: Ustupljene fotografije

Na manifestaciji učestvovali oko 45 članova od kojih je bilo 20 slikara.

Foto: Ustupljene fotografije

Slikari su bili iz Bačka, Bačka Palanke, Odžaka, Vrbas, Novog Sada, Sremske Kamenice, i Bačka Topole.

Foto: Ustupljene fotografije

Foto: Ustupljene fotografije

Članovi koji nisu slikali su uz pomoć turističko vodiča, Turističke agencije Bačka obišli Bač i okolinu, naročito Bačka tvrđavu.

Foto: Ustupljene fotografije

Foto: Ustupljene fotografije

Ispred Ministarstva za rad zapošljavanje boravka i socijalna pitanja, Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom, bila je prisutna Tijana Lukić, koja je obišla slikare, pozdravila sve i razgovarali sa slikarima, dajući podršku radu organizacije i Savezu.

Foto: Ustupljene fotografije

Autor: S.M.

(Pink)