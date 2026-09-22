ALARMANTNO UPOZORENJE RHMZ-a: Ekstremna suša ugrožava rečni saobraćaj i poljoprivredu u Srbiji
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je hitna hidrološka i agrometeorološka upozorenja zbog dugotrajne suše i ekstremnih vremenskih prilika koje ozbiljno ugrožavaju vodne resurse i poljoprivredu u zemlji.
Kritično stanje na rekama: Ugrožena i plovidba
Situacija na najvećim rečnim tokovima u Srbiji je izuzetno ozbiljna. Na Dunavu, Savi i Tisi (kod Titela) vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa, što direktno ugrožava rečni saobraćaj.
Još teži položaj zabeležen je na manjim rekama širom zemlje. Na Kolubari, Jadru, Toplici, Vlasini, kao i na pritokama Zapadne i Velike Morave, te Crnom i Belom Timoku, proticaji su doticali takozvani biološki minimum (minimalne srednjemesečne vrednosti 95%-ne obezbeđenosti). Ovo hidrološko upozorenje na snazi je od 21. do 25. septembra.
Poljoprivreda na udaru: Zemljište bez vlage
Zbog dugotrajnog izostanka kiša i visokih temperatura, RHMZ je izdao i posebno "Upozorenje na poljoprivrednu sušu". Prema zvaničnim pokazateljima (SPI indeks), na većem delu teritorije Srbije vladaju uslovi jake i ekstremne suše, što je uzrokovalo drastičan deficit vlage u zemljištu.
Prema prognoziranim vrednostima SPI indeksa sušni uslovi zadržaće se na većem delu teritorije Srbije i tokom narednog perioda - navodi se u saopštenju, uz napomenu da nastavak deficita vlage može dodatno otežati pripremu zemljišta i setvu ozimih useva, kao i nepovoljno uticati na stanje višegodišnjih zasada.
Nastavak tropskog talasa iz avgusta
Ova dramatična upozorenja samo su nastavak izuzetno teških vremenskih prilika koje su obeležile avgust i početak septembra. Dugotrajni talas ekstremnih vrućina već je naneo ogromnu štetu usevima i iscrpeo vodne resurse, a izostanak padavina u proteklim nedeljama dodatno je pogoršao ionako kritičnu situaciju u celoj zemlji i regionu.
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