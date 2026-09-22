NAJMLAĐI BICIKLISTI OSVOJILI TRG SLOBODE: Novosadski osnovci učili kako da bezbedno voze (FOTO/VIDEO)
GRADONAČELNIK Novog Sada, Žarko Mićin, pozdravio je danas male bicikliste na Trgu slobode, gde je povodom Svetskog dana bez automobila organizovan program posvećen promociji biciklizma, alternativnih vidova prevoza i bezbednosti najmlađih učesnika u saobraćaju.
U programu su učestvovali učenici drugog razreda Osnovne škole "Đorđe Natošević", a rukovodilac Instituta za bezbednost saobraćaja, Slaven Manović, rekao je da se Svetski dan bez automobila obeležava u okviru Evropske nedelje mobilnosti, tokom koje se ukazuje na značaj alternativnih vidova prevoza.
On je naveo da Institut za bezbednost saobraćaja događaj organizuje uz podršku Grada Novog Sada, gradskih uprava za saobraćaj i puteve i obrazovanje, kao i uz učešće OŠ "Đorđe Natošević", JKP "Parking servis", Saobraćajne škole "Pinki", udruženja "Čepom do osmeha" i Serbia Epic-a.
Manović je istakao da se kroz edukaciju najmlađih nastoji podići njihova svest o bezbednosti, kako bi kao budući učesnici u saobraćaju bili bezbedniji, ali i kako bi se podstakli na korišćenje bicikla.
Članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine, Vanja Petković, rekla je da se Evropska nedelja mobilnosti u Novom Sadu obeležava sa ciljem da se najmlađi edukuju o značaju opreza i bezbednog ponašanja u saobraćaju.
Ona je navela da deca kroz današnje aktivnosti, uz igru i druženje, imaju priliku da provere i utvrde ono što već znaju, ali i da steknu nova znanja koja će im pomoći da budu bezbedniji učesnici u saobraćaju.
Petković je istakla da je promocija biciklizma veoma važna, jer bicikl predstavlja ekološki prihvatljiv vid prevoza, dodajući da je Grad Novi Sad ove godine omogućio nabavku 1.500 novih bicikala za svoje sugrađane kroz program subvencija.
Direktor Serbia Epic-a Nemanja Vajs rekao je da to udruženje drugu godinu zaredom sprovodi program subvencija za kupovinu bicikala uz podršku Grada Novog Sada.
Prema njegovim rečima, kroz ovogodišnji program kupljeno je 1.500 novih bicikala za 1.500 Novosađana, dok Grad Novi Sad projekat subvencionisanja kupovine bicikala sprovodi već pet godina u kontinuitetu.
Vajs je ocenio da su rezultati projekta vidljivi na ulicama i istakao da Novi Sad jeste grad biciklista. Grad Novi Sad, u saradnji sa JKP "Parking servis" danas je obezbedio besplatno iznajmljivanje bicikala.
(Tanjug)
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