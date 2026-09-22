POSLEDNJI DAN LETA U SRBIJI: Jesen stiže tokom noći
DANAS je u Srbiji poslednji dan leta, pošto jesen dolazi u sredu 23. septembra u 2.05 časova.
Tada na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleće.
U sredu će biti i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine.
Slede sve kraći dani i sve duže noći.
Jesen će trajati do 21. decembra u 9.50 časova kada počinje zima.
(Tanjug)
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