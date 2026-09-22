Društvo

POSLEDNJI DAN LETA U SRBIJI: Jesen stiže tokom noći

В. Н.

22. 09. 2026. u 09:30

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DANAS je u Srbiji poslednji dan leta, pošto jesen dolazi u sredu 23. septembra u 2.05 časova.

ПОСЛЕДЊИ ДАН ЛЕТА У СРБИЈИ: Јесен стиже током ноћи

Foto: Zsolt Czegledi/MTI via AP

Tada na severnoj hemisferi počinje jesen, a na južnoj proleće.

U sredu će biti i dan jesenje ravnodnevice, kada su noć i dan približno iste dužine.

Slede sve kraći dani i sve duže noći.

Jesen će trajati do 21. decembra u 9.50 časova kada počinje zima.

(Tanjug)

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