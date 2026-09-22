DANAS NIGDE BEZ KIŠOBRANA: Poznato hoće li pljusak zahvatiti i prestonicu

ŠIROM Srbije osvanulo je vedro i vrlo hladno jutro, a temperatura se na Kopaoniku spustila na 1, u Sjenici na 3°C.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

U ovom času oblačnost sa kišom i pljuskovima zahvatila je jug Bačke, Srem i Podrinje i tokom prepodneva nastaviće put prema Beogradu, Šumadiji i centralnoj Srbiji.

U ostalim predelima Srbije i dalje je vedro i tako će se zadržati do podneva.

Trenutne temperature kreću se od 11 do 16 stepeni, u Beogradu je 14.

Kopaonik meri 2, a Sjenica i Zlatibor 8°C.

Sredinom dana i posle podne kiša i pljuskovi očekuju se u većem delu Srbije.

Na najvišim planinama iznad 1800 metara padaće i sneg, pojasnio je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Danas će duvati veoma jak severozapadni vetar.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 17.

(Telegraf.rs)

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