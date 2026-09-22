SNEG STIGAO PRE ZIME: Golija zabelela pod pahuljama, snimak sa planine privukao pažnju (VIDEO)
DOK se u nižim predelima još razmišlja o toplijim danima, na Goliji su se pojavile prve pahulje.
Prvi sneg ove sezone zabeležen je na području Golije kod Ivanjice, a prizor sa planine osvanuo je i na društvenim mrežama.
Na snimku objavljenom na TikToku vidi se kako pahulje intenzivno padaju, stvarajući gotovo zimski prizor na planini. Ipak, temperatura je za sada previsoka da bi se sneg zadržao i formirao snežni pokrivač.
Promena je posebno upečatljiva jer je kalendarski još uvek septembar, dok se u nižim krajevima Srbije beleže znatno blaže vremenske prilike.
Golija je poznata po specifičnoj klimi i naglim promenama vremena, pa prve pahulje u ovom delu Srbije nisu nepoznata pojava. Visina planine i njen položaj omogućavaju da se hladan vazduh zadrži duže nego u okolnim nižim predelima.
Za sada, međutim, nema pravog zimskog pokrivača. Pahulje se tope čim dodirnu tlo, ali prizor sa Golije jasno pokazuje koliko se vremenske prilike mogu razlikovati na svega nekoliko desetina kilometara udaljenosti.
Meteorolozi su za naredni period najavili osetno zahlađenje, uz pad temperatura i sve izraženije razlike između viših i nižih predela.
Ako temperature dodatno budu padale, Golija bi već narednih dana mogla da dobije i prve beline koje će se zadržati na tlu.
BONUS VIDEO: SNEG ZABELEO VIŠE PREDELE PRIJEPOLjA: Do 10 centimetara u planinskim selima
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