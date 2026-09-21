"VEROM SE VIDI MNOGO DALJE NEGO OČIMA“ Patrijarh Porfirije poslao snažnu poruku na Malu Gospojinu

PATRIJARH srpski Porfirije služio je danas, na Malu Gospojinu, svetu liturgiju u Sabornoj crkvi u Beogradu i poručio da je vera izvan svih granica i da predstavlja poverenje, izraz i potvrdu ljubavi.

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- Što Bogu je moguće, nama ljudima često nije razumljivo. I što je ljudima nemoguće, Bogu je, ako On to hoće, i ako njegova ljubav hoće, i ako je to za dobro tvorevine njegove, ako je to na spasenje nama, ljudima, i te kako jeste moguće. Sveti Joakim i Ana imaju veru - rekao je patrijarh u svojoj besedi, a navodi se u saopštenju Srpske pravoslavne crkve. Istakao je da se verom vidi mnogo dalje nego očima.

- Verom se vidi izvan granica ovog stvorenog sveta, izvan granica tvorevine. Verom se dopire do večnosti, dopire se do Boga. Vera je druga strana ljubavi, jer vera je poverenje. Zato je ona izraz i potvrda ljubavi. Ona je plod ljubavi i isprepletana je sa ljubavlju. A u slučaju svetih Bogorodičinih roditelja Joakima i Ane, vera je osnov, stožer i centar njihovog života, ta vera kao ljubav i vera kao poverenje - rekao je Porfirije.

Radost velikog praznika Rođenja Presvete Bogorodice upotpunilo je rukopoloženje Filipa Vuletaša u svešteni čin đakona.

On će služiti, kako je naglasio Porfirije, po dogovoru i blagoslovu patrijarha antiohijskog i sveg Istoka Jovana, kada prođe praksu u svojoj eparhiji, srpskom narodu u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Liturgiji su sasluživali arhimandrit Nektarije (Đurić), glavni sekretar Svetog Arhijerejskog Sinoda; arhimandriti Evstatije (Azdejković) i Amvrosije (Vesić); protonamesnik Bogoljub Ostojić, starešina Saborne crkve; protojereji-stavrofori Petar Lukić i Branko Topalović; protojerej Slaviša Popović; jerej Arsen Milovanović; jerođakon Porfirije Grevenitis; protođakoni Dragan Radić, Radomir Vrućinić i Damjan Božić; đakoni Nikola Kostić, Nikolaj Vuković, Aleksandar Đurović i Filip Vuletaš.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave rođenje Presvete Bogorodice, jedan od najvećih crkvenih praznika posvećen Majci Božjoj, u narodu poznat kao Mala Gospojina.

Ovaj praznik označava da se završava period Međudnevice - vremena između dva velika praznika posvećena Bogorodici - Velike i Male Gospojine, kada žene beru međudnevničke trave: hajdučku travu, kičicu, ugaslicu i druge kojima leče razne bolesti.

Mala Gospojina spada u red Bogorodičnih praznika i proslavlja se svake godine 21. septembra.

(Tanjug)