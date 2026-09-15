Društvo

JEDNA VERA, JEDNA CRKVA, JEDAN NAROD: Patrijarh porfirije poslao moćnu poruku Srbima

T.J.

15. 09. 2026. u 09:35

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PATRIJARH srpski, gospodin Porfirije, rekao je da jedinstvo srpskog naroda ne počiva na prolaznim vrednostima, već na čvrstim temeljima koje je postavio Sveti Sava i potvrdio Sveti knez Lazar.

ЈЕДНА ВЕРА, ЈЕДНА ЦРКВА, ЈЕДАН НАРОД: Патријарх порфирије послао моћну поруку Србима

Foto: Tanjug/Srna/Borislav Zdrinja

- To jedinstvo ima svoj koren koji se zove pravoslavna vera, pravoslavna crkva, jevanđelje Hristovo. Taj koren, taj temelj, je večan. On je bez početka i bez kraja; samo Njegovo prisustvo čini da već ovde i sada budemo učesnici večnosti - rekao je patrijarh.

Patrijarh je naveo da srpski narod ima postojano jedinstvo, bez obzira na silne nedaće, oluje i bure kroz koje je prolazio.

- Kao narod smo opstajali i davali divne duhovne plodove, po kojima nas i drugi prepoznaju. Dobro znamo da postoje različita jedinstva. Ekonomsko, socijalno, psihološko, biološko, religijsko, nacionalno... Ali isto tako znamo da najveći broj jedinstava ima ograničen rok trajanja. Ima svoj početak i kraj - naveo je Porfirije.

Kako je kazao, srpski narod ima postojano jedinstvo, bez obzira na silne nedaće, oluje i bure kroz koje je prolazio.

- Kao narod smo opstajali i davali divne duhovne plodove, po kojima nas i drugi prepoznaju - rekao je patrijarh.

Dodao je da pravoslavna vera treba da bude naša zastava i prostor jedinstva.

- Neka nam je srećan i blagosloven današnji praznik, dan zastave, slobode i jedinstva našega naroda - poručio je Porfirije.

Foto: Фото: Танјуг/Срна/Борислав Здриња

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Patrijarh je prisustvovao svečanoj akademiji povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, održanoj sinoć u Banjaluci. 

On je istakao da Republiku Srpsku oseća kao svoj dom i da se uvek raduje kad dođe u dedovinu, te naglasio da oseća veliki blagoslov, jer smo se sabrali da pokažemo da smo jedno, jedan narod, jedna vera, jedna crkva.

Svečanosti povodom obeležavanja Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u zajedničkoj organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije, prisustvovali su premijer Srbije u tehničkom mandatu, Đuro Macut, predsednik Srpske, Siniša Karan, premijer RS, Savo Minić, predsednik Narodne skupštine, Nenad Stevandić, srpski član Predsedništva BiH, Željka Cvijanović, kao i predsednik SNSD, Milorad Dodik.

Obeležavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine sa ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je 15. septembra kada se obeležava proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: SVEČANO: Izvođenje himni Srbije i Republike Srpske

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