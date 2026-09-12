GUŽVE NA GRANICAMA: Teretna vozila na izlazu iz Srbije, čekaju do šest sati

PREMA poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dok teretnjaci čekaju do šest sati, navodi se u izveštaju AMSS.

Foto: Vyacheslav Saltayev/Alamy/Profimedia

Na (TMV) terminalima teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci 360 minuta, Šid (drumski TMV) 60 minuta i Bezdan 240 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja. Subota je i početak vikenda, pa se na putevima u gradovima očekuje umeren intenzitet saobraćaja, dok je van gradskih sredina moguće nešto više vozila, naročito na glavnim i frekventnijim putnim pravcima.

AMSS savetuje vozačima da voze pažljivo, posebno na deonicama na kojima je zbog radova izmenjen režim saobraćaja. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.