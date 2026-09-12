UTVRDITI KO JE KRIV ŠTO VIŠE NEMA MOJE NINE: Marija Rakić iz Smederevske Palanke o postupku za smrt njene ćerke

POSTUPAK za smrt sedmomesečne Nine Rakić iz Smederevske Palanke, koja je, kao zdrava i napredna beba, za samo nekoliko sati preminula pred očima lekara, više od godinu dana ne dobija epilog u pravosuđu, zbog čega porodica gubi strpljenje i poverenje u rad nadležnih.

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Nina je preminula 25. juna 2025. u noćnim satima u vozilu Hitne pomoći, tokom transporta iz bolnice "Stefan Visoki" za Beograd i nakon što su je tog dana, zbog temperature i povraćanja, roditelji čak dva puta vodili kod lekara. Oni svedoče da su tokom drugog dolaska, lekarku čekali nekoliko sati da bi pregledala dete i da njihove molbe da ih uputi na dečju kliniku u Beograd, nisu uslišene. Sanitet je krenuo, kako kažu, kada za Ninu nije bilo više vremena.

Uprkos obdukciji i veštačenjima Instituta za sudsku medicinu, odluka o pokretanju istrage još nije doneta u Višem javnom tužilaštvu u Smederevu. Iako zakon ne precizira koliko vremenski može da traje predistražni postupak, Marija navodi su su odgovore nadležnih odavno morali da dobiju:

Tužilaštvo: Složen predmet IZ Višeg javnog tužilaštva u Smederevu "Novostima" je potvrđeno da je ovaj postupak i dalje u fazi predistražnog postupka "budući da je reč o o složenom predmetu, koji zahteva preduzimanje većeg broja radnji, između ostalog i neophodna veštačenja" - O celokupnom postupanju ovog tužilaštva u potpunosti je upoznata porodica preminulog deteta, koja u dosadašnjem toku postupka nije imala bilo kakve primedbe na rad tužilaštva. Imajući u vidu fazu u kojoj se postupak nalazi, kao i osetljivost konkretnog slučaja i pre svega potrebu zaštite privatnosti porodice preminulog deteta, tužilaštvo za sada nije u mogućnosti da saopštava druge informacije - navodi se u odgovoru.

- Smatram da nečija odgovornost postoji i da mora biti utvrđena. Posle svega što se dešava, imam ozbiljan osećaj da neko pokušava da zataška ubistvo mog deteta. Ne govorim ovo bez razloga. Upravo zbog svih okolnosti, postupanja institucija, ćutanja na moje zahteve i činjenice da se predmet mesecima ne pomera, moje poverenje je sve manje! Kao majka neću da ćutim i neću da odustanem. Ne tražim ništa osim istine i odgovornosti. Tražim da se konačno sprovede ozbiljna i nepristrasna istraga i da odgovorni za smrt mog deteta, što nje više nema, budu procesuirani, odnosno da odgovaraju pred sudom.

Ona ističe da je tužilaštvu u više navrata dostavljala predloge i dokaze i ukazivala na brojne okolnosti koje zahtevaju proveru.

- Istovremeno, Ministarstvu zdravlja sam podnela više zahteva i obraćanja, ali na njih ne dobijam odgovore, odnosno ne u rokovima u kojima bi trebalo - kaže Marija.

Nadalje ističe da je od tužilaštva tražila novo, odnosno dopunsko veštačenje u drugoj, kako kaže, nezavisnoj ustanovi. Ovo je uradila jer na postojeće veštačenje i način na koje je ono sprovedeno ima prigovor.

Inače, nakon prvog veštačenja, prikupljene dokumentacije iz bolnice i nalaza obdukcije, tužilac je pre sedam meseci tražio dopunsko medicinsko veštačenje i to ponovo na Institutu za sudsku medicinu. Nema informacija da li je nalaz veštaka stigao u Smederevo.