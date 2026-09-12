NAGLI PRELAZAK IZ LETA U JESEN! Ivan Ristić otkriva kakvo nas vreme čeka do kraja septembra
POSLE talasa visokih temepratura, stiglo nam je osveženje! Od danas vreme će biti svežije i promenljivo oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena u većini mesta, a za vikend i početkom sledeće sedmice u granicama od 23 do 27 stepeni, navodi RHMZ.
Kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u subotu u prvom delu dana u centralnim, južnim i istočnim predelima uz istovremeni prestanak padavina sa severa. U nedelju i početkom sledeće sedmice kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije.
Ivan Ristić najavio je promenu vremena sredinom meseca i nagli prelazak iz leta u jesen.
Ristić navodi i da bi temperature na samom početku jeseni trebalo da budu u granicama proseka za to godišnje doba, odnosno između 21 i 25 stepeni.
Jutarnje temperature 10 stepeni
- Tokom ovog leta retko smo imali prosečne letnje temperature; najviše ih je bilo u julu, dok su nam jun i avgust bili izrazito tropski. U septembru pak očekujem jače zahlađenje koje će najaviti promenu godišnjeg doba, tako da ćemo i kalendarski i vremenski zakoračiti u jesen. Kada nastupi ova promena, očekuje nas oblačno vreme s kišom.
Dnevne temperature će pasti na vrednosti između 13 i 18 stepeni, dok će jutarnje temperature u nekim mestima biti niže od 10 stepeni. Iako je reč o naglom zahlađenju, u Srbiji se generalno nastavlja sušni period. Padavina će biti malo, te će se suša i dalje produžiti - naglašava Ristić i apeluje da je jesen veoma blizu te da bi što pre trebalo obezbediti drva i ogrev:
- Znajući našu klimu, vreme se može promeniti za samo jedan dan, tako da iz leta direktno uđemo u pravu jesen, a mogući su čak i zimski uslovi poput onih prošle godine, kada je početkom oktobra pao obilan sneg u centralnoj i južnoj Srbiji.
Podsetimo, u Beogradu je 4. oktobra 2025. godine maksimalna temperatura iznosila svega 6 stepeni, a grejanje je počelo već 1. oktobra.Veoma malo vremena nas deli od jeseni, stoga se treba na vreme pripremiti - zaključuje Ristić.
(Kurir)
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