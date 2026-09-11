Nelly iz Loznice više od dve decenije gradi proizvodnju koja danas stiže na 22 tržišta

Od jednog zaposlenog i jedne prodavnice do savremene automatizovane fabrike sa 300 zaposlenih i godišnjom proizvodnjom većom od 2.000 tona.

Foto: Aleksandar Mitrovski

Dve decenije razvoja, godišnja proizvodnja koja premašuje 2.000 tona čokolade i drugih konditorskih proizvoda, 300 zaposlenih, portfolio iznad 100 proizvoda i prisustvo na 22 tržišta rezultat su puta koji je kompanija Nelly iz Loznice započela 1994. godine sa jednim zaposlenim i jednom prodavnicom. Danas iza brenda Nelino stoji savremena proizvodnja koja spaja iskustvo, ulaganje u tehnologiju i razvoj proizvoda namenjenih kako domaćem, tako i međunarodnim tržištima.

Fabrika čokolade u Loznici otvorena je 2009. godine, a njen razvoj obeležila su kontinuirana ulaganja u proizvodne kapacitete, automatizaciju i savremenu tehnologiju. Poseban tehnološki iskorak napravljen je unapređenjem proizvodnih linija, što je omogućilo veću preciznost, ujednačen kvalitet i efikasniji proizvodni proces. Istovremeno, ulaganje u tehnologiju prati i razvoj novih receptura i proizvoda, pa fabrika danas predstavlja mesto na kojem se iskustvo zaposlenih i savremena oprema povezuju u svim ključnim fazama proizvodnje.

Foto: Aleksandar Mitrovski

Širina proizvodnje ogleda se i u raznovrsnom portfoliju brenda Nelino, koji danas obuhvata različite kategorije i formate čokoladnih proizvoda. U ponudi su Nelino Kids čokolade namenjene najmlađima, Nelino Premium linija, veći Nelino Maxxx formati, male table u različitim ukusima i praline, dok Dubai Style linija prati savremene trendove kroz kombinaciju čokolade, pistaća i kadaifa. Portfolio će uključivati i sportske i proteinske čokolade, kao i proizvode bez dodatog šećera, čime kompanija odgovara na sve raznovrsnije navike i očekivanja potrošača.

Foto: Aleksandar Mitrovski

„Ono što danas vidite nije nastalo preko noći. Nelly je rastao korak po korak, kroz ulaganje u ljude, znanje, tehnologiju i proizvodne kapacitete. Posebno smo ponosni na to što proizvodimo ovde, u Loznici, što naši proizvodi danas stižu do potrošača na 22 tržišta i što iza svakog od njih stoje ljudi koji ovde žive i rade. Na međunarodnim tržištima stekli smo veliko iskustvo i potvrdili kvalitet, a sada želimo da i domaćim kupcima još jasnije pokažemo šta se sve proizvodi ovde i koliko rada, znanja i posvećenosti stoji iza jedne Nelino čokolade“, izjavio je Mitar Obradović, vlasnik kompanije Nelly .

Foto: Aleksandar Mitrovski

Međunarodno iskustvo značajno je uticalo i na standarde proizvodnje u Loznici. Posebna pažnja posvećuje se kontroli kvaliteta i bezbednosti hrane u svakoj fazi proizvodnog procesa. Razvoj novih proizvoda podrazumeva mnogo više od osmišljavanja novog ukusa, od izbora sirovina i razvoja recepture do testiranja i prilagođavanja proizvoda zahtevima različitih tržišta.

Foto: Aleksandar Mitrovski

„Kvalitet ne počinje na kraju proizvodne linije, već od izbora sirovina i precizno definisane recepture. Svaki novi proizvod prolazi kroz više faza razvoja, proba i testiranja pre nego što stigne do tržišta, a naš cilj je da u svakom proizvedenom komadu zadržimo isti standard. Savremena tehnologija daje nam veliku podršku u tom procesu, ali su znanje i iskustvo ljudi koji vode proizvodnju jednako važni“, rekao je Marko Alvir, glavni tehnolog kompanije Nelly.

Foto: Aleksandar Mitrovski

Razvoj kompanije od početka je snažno vezan i za Loznicu i ljude koji u njoj žive. Pored toga što fabrika predstavlja važan deo lokalne privrede i zapošljava ljude iz Loznice i okoline, Nelly podržava i aktivnosti značajne za lokalnu zajednicu. Kompanija pruža pomoć lokalnim crkvama, a kroz sponzorstvo lokalnog fudbalskog kluba u Loznici podržava i sport i okupljanje zajednice oko vrednosti koje prevazilaze samo poslovanje.

Ponosni na svoje postignute rezultate u fabrici čokolade Nelly veruju da budućnost domaće proizvodnje leži upravo u spoju znanja, ulaganja, kvaliteta i stalne spremnosti na razvoj. Foto: Aleksandar Mitrovski

A najvažnije od svega jeste to što je Nelly danas u Loznici posluje punim kapacitetom sa jasnom željom da svoje mesto u ovoj zajednici dodatno učvrsti i potvrdi, ne samo kao proizvođač, već kao njen dugoročni i pouzdani partner.

Foto: Aleksandar Mitrovski

O kompaniji Nelly

Nelly je domaća kompanija iz Loznice koja se više od dve decenije bavi proizvodnjom konditorskih proizvoda. Kompanija stoji iza brenda čokolada Nelino, a njeni proizvodi danas su prisutni na 22 tržišta. Poslovanje Nelly zasniva se na spoju najkvalitetnijih sirovina, savremene proizvodnje, razvoja novih proizvoda i iskustva stečenog na međunarodnim tržištima.