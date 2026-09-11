"KC SRBIJE IMAĆE 34 NAJMODERNIJE SALE" Vučić najavio sjajne vesti za građane
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas, tokom obilaska završnih radova na Kliničkom centru Srbije u okviru druge A faze, da će Klinički centar Srbije imati 34 najmodernije sale, od čega tri hibridne.
- Vi sad sa ovom drugom fazom, kada se dobije upotrebna dozvola i ostalo, ćete imati 34 sale, od toga ove tri hibridne - rekao je Vučić tokom obilaska radova zajedno sa ministrom zdravlja Zlatiborom Lončarom.
Predsedniku su predstavnici KCS rekli da je to tačno i da će biti četiri nove angio-sale.
Oni su obišli i opšte operacione sale u kojima mogu da se sprovode različite hirurške intervencije.
Kako je rečeno, tri sale su već počele da rade i to dve kardiološke sale, od kojih je jedna počela da radi sredinom juna, a druga sredinom avgusta i ukupno je u te dve sale urađeno 600 koronarografija.
Takođe, počela je da radi pejsmejker sala polovinom avgusta i urađeno je do sada 80 pejsmejkera.
Vučić je istakao da su te sale najsavremenije.
Pitao je da li postoji u okruženju nešto bolje i dobio odgovor da ne postoji ni u Evropi.
(Tanjug)
Predsednikov obilazak možete pratiti OVDE
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