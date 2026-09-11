Društvo

ZEMLJOTRES U SRBIJI! Evo gde je bio epicentar

Новости онлајн

11. 09. 2026. u 11:55

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REPUBLIČKI seizmološki zavod Srbije registrovao je danas, 11. septembra 2026. godine, zemljotres

ЗЕМЉОТРЕС У СРБИЈИ! Ево где је био епицентар

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Potres je bio jačine 2 stepena po Rihterovoj skali a dogodio se na području Knjaževca.

Potres je registrovan u 11.05 časova, na dubini od 5 kilometara.

Zemljotres ove jačine uglavnom ne izaziva materijalnu štetu, a moguće je da ga je osetio manji broj stanovnika u neposrednoj blizini epicentra.

BONUS VIDEO

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?

KAKO DA ŠTEDIŠ I DA DOBIJEŠ VIŠE?