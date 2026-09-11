ZEMLJOTRES U SRBIJI! Evo gde je bio epicentar

REPUBLIČKI seizmološki zavod Srbije registrovao je danas, 11. septembra 2026. godine, zemljotres

Foto:Cigdem Simsek/Panthermedia/Profimedia

Potres je bio jačine 2 stepena po Rihterovoj skali a dogodio se na području Knjaževca.

Potres je registrovan u 11.05 časova, na dubini od 5 kilometara.

Zemljotres ove jačine uglavnom ne izaziva materijalnu štetu, a moguće je da ga je osetio manji broj stanovnika u neposrednoj blizini epicentra.

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