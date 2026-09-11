STIŽU PLJUSKOVI I MOGUĆE NEPOGODE: Evo koji delovi Srbije su danas na udaru hladnog fronta

HLADNI front danas će se premeštati preko regiona i Srbiji doneti prolaznu kišu, pljuskove sa grmljavinom, jak vetar i lokalne nepogode, upozorava meteorolog Marko Čubrilo. Dok će na istoku regiona temperatura dostizati čak 37 stepeni, već od sutra sledi osetno svežije vreme u svim predelima.

TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr

Prema prognozi Marka Čubrila, tokom naredne nedelje prolazne padavine biće moguće u ponedeljak, zatim u četvrtak i ponovo za naredni vikend, dok će se temperature uglavnom kretati oko prosečnih vrednosti za ovaj deo godine.

Pljuskovi, grmljavina i moguć grad

Hladni front će danas doneti prolaznu kišu i grmljavinske pljuskove širom regiona, a ponegde su moguće i lokalne nepogode.

Najveća opasnost od jačih nepogoda postoji na području severoistočne BiH, istočne Hrvatske, zapadne Srbije, severne Šumadije, Vojvodine i istočne Srbije.

Postoji i opasnost od pojave grada, dok će u zoni hladnog fronta vetar okretati na prolazno jak do olujan severozapadni.

Tokom noći ka suboti ređi pljuskovi mogući su i na jugoistoku Srbije, gde će takođe uslediti osveženje.

Danas će temperaturna razlika u regionu biti izuzetno velika, od oko 17 stepeni na zapadu do čak 37 stepeni na istoku. Već sutra biće osetno svežije, uz maksimalne temperature od 16 do 23 stepena, dok će duž Jadrana biti do 27 stepeni.

Foto: AI/Grok

Od sutra jesenjije temperature, noći veoma hladne

U subotu će nad većim delom regiona biti suvo, ali osetno svežije, uz umeren severozapadni vetar. Retka pojava kiše i dalje će biti moguća ponegde na krajnjem jugoistoku regiona.

Slično vreme očekuje se i u nedelju, ali će noći postati veoma sveže. Minimalne temperature kretaće se od 1 do 13 stepeni, a na visokim planinama, iznad 1.800 metara nadmorske visine, moguća je i pojava prizemnog mraza.

U ponedeljak je moguće još jedno prolazno naoblačenje uz poneki pljusak, dok se temperatura neće bitnije menjati.

Sredinom naredne nedelje nakratko će biti malo toplije, uz maksimalne temperature od 22 do 27 stepeni, ali se već u četvrtak očekuje prolazna kiša i novo osveženje.

Pogled ka kraju septembra

Još jedno prolazno naoblačenje uz pljuskovite padavine očekuje se oko 20. septembra.

Prema trenutnim prognozama, posle 26. septembra moglo bi biti uslova za jaču ciklogenezu u blizini našeg regiona. Ukoliko do nje dođe, ona bi mogla doneti konkretnije padavine i istočnim predelima regiona.

Obilnije padavine na istoku regiona, međutim, ne očekuju se pre samog kraja septembra.

Od sutra Srbiju i region očekuje osetno svežije vreme, uz temperature tipične za ovaj deo godine.

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