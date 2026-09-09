MOBILNE AMBULANTE STIŽU DO NAJUDALJENIJIH SELA: U Srbiji još njih 15 i pet mobilnih apoteka

POMOĆNIK ministra zdravlja, Nebojša Tasić, rekao je danas da je sa Svetskom bankom dogovoreno da se uvede još 15 mobilnih ambulanti i pet novih mobilnih apoteka.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

- Mobilne ambulante predstavljaju jednu od ključnih tačaka preventivnog, dijagnostičkog i terapeutskog programa koji ima za jasan cilj da svi stanovnici Republike Srbije dobiju najadekvatniju i najkompletniju zdravstvenu zaštitu - rekao je Tasić za RTS.

Od 28. juna do sada više od 400 stanovnika je pregledano u 10 mobilnih ambulanti.

- One su stigle do najudaljenijih sela, najudaljenijih opština, i mi smatramo da je to jako važno, zato što u velikom broju sela i opština koje su razređene, u našoj prelepoj Srbiji, postoje ljudi koji ne mogu da dođu do zdravstvenih centara, ili su slabije pokretni, ili su stariji. Ima ljudi koji i ne idu na preventivne preglede, i mi smo došli do njih - objasnio je Tasić.

Na preglede su najčešće dolazili stariji, ali je, kaže, bilo i dosta mlađih ljudi, srednjih godina.

- Ove mobilne ambulante su veoma dobro opremljene, s jedne strane tehnički – u njima se nalazi i EKG, mogućnost merenja pritiska, šećera, laboratorija. Imamo ultrazvuk gde možemo da uradimo ultrazvuk abdomena, štitne žlezde. A ono što je mnogo važnije, to su naši najkvalitetniji zdravstveni radnici, stručnjaci, koji na najadekvatniji način mogu da odgovore potrebama našeg stanovništva - rekao je Tasić.

Objasnio je da su pacijenti bili, s jedne strane, hronični bolesnici kojima je korigovana terapija ili uvedena neka nova, ali i puno mlađih ljudi koji su mislili da su potpuno zdravi, ali im je otkriven povišen krvni pritisak, kao i promene na ultrazvuku stomaka.

- Upućeni su u dijagnostički centar, najbliži zdravstveni centar, na dodatnu dijagnostiku, skener, magnet ili šta je god bilo potrebno. Takođe smo primetili da, u skladu sa podacima koje imamo, značajan broj građana ima neregulisan šećer, neregulisan krvni pritisak, i to su stvari koje ubijaju naše građane - naglasio je Tasić.

Foto: Tanjug/Rade Prelić

On je najavio i nove mobilne ambulante, ali i mobilne apoteke.

- Uz ovih 10, dogovoreno je sa Svetskom bankom, stiže vrlo brzo još 15 novih mobilnih ambulanti i pet novih mobilnih apoteka. Time ćemo praktično pokriti celu Srbiju - rekao je Tasić.

U narednom periodu, pet mobilnih ambulanti će posetiti Niš, Kragujevac, odnosno njihova udaljena sela, Zlatiborski okrug i još neke okruge.

- Ja ovim putem pozivam građane Srbije da, kada mobilna ambulanta dođe kod njih, obavezno dođu i na preventivni i na dijagnostički pregled, jer to je jedinstvena prilika da otkrijemo probleme, čak i ako su potpuno zdravi - zaključio je Tasić.

(Tanjug)

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