Društvo

KAMIONI NA BATROVCIMA ČEKAJU SEDAM SATI: Na Horgošu i Kelebiji po tri sata

T.J.

09. 09. 2026. u 07:18

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TERETNA vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju sedam sati, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srbije.

КАМИОНИ НА БАТРОВЦИМА ЧЕКАЈУ СЕДАМ САТИ: На Хоргошу и Келебији по три сата

Foto: Vyacheslav Saltayev/Alamy/Profimedia

Na graničnom prelazu Šid, na izlazu iz zemlje, teretna vozila čekaju oko četiri sata, dok su zadržavanja na Horgošu i Kelebiji tri sata.

Na prelazu Bezdan zadržavanje za teretnjake je oko dva sata.

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.

Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja.

Vozače danas očekuje pretežno sunčano i osetno toplije vreme, ali se usporena vožnja može očekivati na deonicama gde su u toku radovi.

Na pojedinim pravcima saobraćaj se odvija uz izmene, dok su na nekim deonicama na snazi obustave i koriste se alternativni putni pravci.

(Tanjug)

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