KAMIONI NA BATROVCIMA ČEKAJU SEDAM SATI: Na Horgošu i Kelebiji po tri sata
TERETNA vozila na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci čekaju sedam sati, saopšteno je jutros iz Auto-moto saveza Srbije.
Na graničnom prelazu Šid, na izlazu iz zemlje, teretna vozila čekaju oko četiri sata, dok su zadržavanja na Horgošu i Kelebiji tri sata.
Na prelazu Bezdan zadržavanje za teretnjake je oko dva sata.
Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja vozila.
Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja.
Vozače danas očekuje pretežno sunčano i osetno toplije vreme, ali se usporena vožnja može očekivati na deonicama gde su u toku radovi.
Na pojedinim pravcima saobraćaj se odvija uz izmene, dok su na nekim deonicama na snazi obustave i koriste se alternativni putni pravci.
(Tanjug)
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