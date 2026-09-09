SUTRA NA NOVOSADSKOM SAJMU: EV Days sajam posvećen električnoj mobilnosti

NA Novosadskom sajmu sutra počinje dvodnevna manifestacija EV Days sajam i konferencija posvećena električnoj mobilnosti, održivim tehnologijama i rešenjima koja oblikuju budućnost transporta i energetike, objavljeno je na sajtu ovog sajma.

Foto: Filippo Carlot / Panthermedia / Profimedia

Reč je o šestom izdanju manifestacije koja okuplja vodeće kompanije iz automobilske industrije, proizvođače komponenti i infrastrukture, stručnjake, predstavnike institucija i akademske zajednice, kao i inovatore i sve zainteresovane za razvoj električne i održive mobilnosti.

Izložbeni i konferencijski program pružaju priliku za upoznavanje sa novim tehnologijama, razmenu znanja i razgovor o budućnosti transporta, energetike, pametnih gradova i privrede.

Posetioce očekuje više od 100 vozila na električni i alternativni pogon, više od 30 test vozila, predstavljanje najnovijih tehnologija i prateće industrije, kao i paneli i stručne sesije.

Poseban deo programa čini testing zona, u kojoj će posetioci moći neposredno da se upoznaju sa električnim vozilima i njihovim performansama kroz organizovane test vožnje.

(Tanjug)