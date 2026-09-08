NEĆE RADITI DO KRAJA GODINE: Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova
ŽELEZNIČKA stanica Novi Beograd biće zbog radova zatvorena od sutra do 31. decembra, saopšteno je iz "Srbijavoza".
Putnici će umesto ove stanice moći će da koriste stajalište Tošin bunar.
Iz "Srbijavoza" su zamolili putnike da prilikom planiranja putovanja imaju u vidu ove izmene.
Putnici neophodne informacije mogu naći na sajtu www.srbijavoz.rs ili ih dobiti putem kol centra na broj telefona 011/ 360-28-99.
Tanjug
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