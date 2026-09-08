Društvo

NEĆE RADITI DO KRAJA GODINE: Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 21:34

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ŽELEZNIČKA stanica Novi Beograd biće zbog radova zatvorena od sutra do 31. decembra, saopšteno je iz "Srbijavoza".

НЕЋЕ РАДИТИ ДО КРАЈА ГОДИНЕ: Железничка станица Нови Београд биће затворена због радова

Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović

Putnici će umesto ove stanice moći će da koriste stajalište Tošin bunar.

Iz "Srbijavoza" su zamolili putnike da prilikom planiranja putovanja imaju u vidu ove izmene.

Putnici neophodne informacije mogu naći na sajtu www.srbijavoz.rs ili ih dobiti putem kol centra na broj telefona 011/ 360-28-99.

Tanjug

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