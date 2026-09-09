Društvo

U SRBIJI DANAS SUNČANO: Temperatura do 36 stepeni, posle podne lokalni razvoj oblačnosti

T.J.

09. 09. 2026. u 07:14

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U SRBIJI će danas, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), biti sunčano, dok se posle podne na jugozapadu očekuje lokalni razvoj oblačnosti, uz poneki kratkotrajni pljusak.

У СРБИЈИ ДАНАС СУНЧАНО: Температура до 36 степени, после подне локални развој облачности

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/

Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, koji će u Banatu povremeno biti jak, dok će na jugozapadu posle podne duvati jugozapadni vetar.

Jutarnja temperatura kretaće se od osam stepeni na jugu Srbije do 21 stepen u Beogradu, dok će najviša dnevna biti od 31 do 36 stepeni.

Tokom noći ka četvrtku na severu Srbije očekuje se mestimično naoblačenje sa slabom kišom.

U Beogradu će biti sunčano i veoma toplo, uz slab i umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće oko 21 stepen, a najviša dnevna oko 35 stepeni.

Od četvrtka se u severnim i zapadnim krajevima očekuje postepen pad temperature, dok će u ostalim delovima Srbije veoma toplo vreme potrajati do petka, uz temperature do 36 stepeni.

U četvrtak se u brdsko-planinskim predelima očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a u petak i subotu padavine će mestimično zahvatiti i ostale krajeve.

Od subote će u celoj zemlji biti svežije. U nedelju će, posle svežeg jutra, najviša dnevna temperatura u većini mesta biti od 24 do 27 stepeni.

(Tanjug)

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