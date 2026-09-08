Društvo

MINISTARSTVO ORGANIZUJE: Ispit za posrednike u prometu nekretninama od 1. oktobra, prijave do 16. septembra

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

08. 09. 2026. u 17:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

MINISTARSTVO unutrašnje i spoljne trgovine organizovaće polaganje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti od 1. oktobra do 1. decembra a prijave za polaganje podnose se do 16. septembra, saopštilo je to ministarstvo.

МИНИСТАРСТВО ОРГАНИЗУЈЕ: Испит за посреднике у промету некретнинама од 1. октобра, пријаве до 16. септембра

Foto: D. Milovanović

Prijave se podnose poštom na adresu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine ili se predaju na pisarnici ministarstva.

Prijava se obavlja na obrascu zahteva za polaganje stručnog ispita za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je dostupan na internet stranici ministarstva u delu usluge-građani-informacije za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu

HUMANOST OD SEPTEMBRA NA ISTOJ ADRESI: Teatar Fondacije Mozzart na Dorćolu spreman za novu sezonu