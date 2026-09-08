MINISTARSTVO ORGANIZUJE: Ispit za posrednike u prometu nekretninama od 1. oktobra, prijave do 16. septembra
MINISTARSTVO unutrašnje i spoljne trgovine organizovaće polaganje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti od 1. oktobra do 1. decembra a prijave za polaganje podnose se do 16. septembra, saopštilo je to ministarstvo.
Prijave se podnose poštom na adresu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine ili se predaju na pisarnici ministarstva.
Prijava se obavlja na obrascu zahteva za polaganje stručnog ispita za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je dostupan na internet stranici ministarstva u delu usluge-građani-informacije za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti.
Tanjug
BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari
Preporučujemo
PRIJAVE DO KRAJA SEPTEMBRA: Stipendija 8.100 dinara tokom dest meseci
08. 09. 2026. u 17:04
STARI STUDENTI PRED NOVIM ROKOM: Traže još vremena za diplomiranje
08. 09. 2026. u 17:04
DETALjNA PROGNOZA DO KRAJA SEDMICE: Kakvo nas vreme očekuje - detaljno po danima
08. 09. 2026. u 16:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Oglasio se Orban: "Pripremite se. Ovo je tek početak!"
ČESTITAM Alis Vajdel, Ulrihu Zigmundu i celom AfD-u na njihovoj uverljivoj pobedi, napisao je Orban.
08. 09. 2026. u 08:22
Komentari (0)