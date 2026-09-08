MINISTARSTVO ORGANIZUJE: Ispit za posrednike u prometu nekretninama od 1. oktobra, prijave do 16. septembra

MINISTARSTVO unutrašnje i spoljne trgovine organizovaće polaganje stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti od 1. oktobra do 1. decembra a prijave za polaganje podnose se do 16. septembra, saopštilo je to ministarstvo.

Foto: D. Milovanović

Prijave se podnose poštom na adresu Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine ili se predaju na pisarnici ministarstva.

Prijava se obavlja na obrascu zahteva za polaganje stručnog ispita za posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti, koji je dostupan na internet stranici ministarstva u delu usluge-građani-informacije za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti.

Tanjug

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