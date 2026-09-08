PRIJAVE DO KRAJA SEPTEMBRA: Stipendija 8.100 dinara tokom dest meseci
PRIJAVE za učeničke stipendije za školsku 2025/26. godinu su u toku, a učenici koji žele da konkurišu imaju vremena da podnesu zahtev do kraja septembra.
Nadležni očekuje sličan broj odobrenih kredita i stipendija kao i prethodnih godina - oko 650 kredita za učenike srednjih škola i oko 23.000 stipendija.
Pravo na konkurisanje imaju učenici koji su završili osnovnu školu u sistemu Ministarstva prosvete ili lokalne samouprave. Prilikom izbora kandidata uzimaju se u obzir uspeh učenika, materijalni položaj porodice, odnosno prosek primanja po članu domaćinstva, kao i pripadnost određenim povlašćenim kategorijama.
Učenička stipendija trenutno iznosi 8.100 dinara mesečno, a isplaćuje se tokom deset meseci.
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