Društvo

PRIJAVE DO KRAJA SEPTEMBRA: Stipendija 8.100 dinara tokom dest meseci

Branka Borisavljević

08. 09. 2026. u 17:04

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PRIJAVE za učeničke stipendije za školsku 2025/26. godinu su u toku, a učenici koji žele da konkurišu imaju vremena da podnesu zahtev do kraja septembra.

ПРИЈАВЕ ДО КРАЈА СЕПТЕМБРА: Стипендија 8.100 динара током дест месеци

Foto: N. Skenderija

Nadležni očekuje sličan broj odobrenih kredita i stipendija kao i prethodnih godina - oko 650 kredita za učenike srednjih škola i oko 23.000 stipendija.

Pravo na konkurisanje imaju učenici koji su završili osnovnu školu u sistemu Ministarstva prosvete ili lokalne samouprave. Prilikom izbora kandidata uzimaju se u obzir uspeh učenika, materijalni položaj porodice, odnosno prosek primanja po članu domaćinstva, kao i pripadnost određenim povlašćenim kategorijama.

Učenička stipendija trenutno iznosi 8.100 dinara mesečno, a isplaćuje se tokom deset meseci.

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